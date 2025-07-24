İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası sonrasında uzmanlar sıcak hava uyarıları yapmaya başladı. Gece saatlerinde maksimum dereceye ulaşan nem oranıyla beraber bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde aşırı sıcaklar hakim oluyor.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 24 TEMMUZ PERŞEMBE

Uzmanların aşırı sıcak uyarılarının yaptığı bu haftada sıcaklıklar maksimum derecelere ulaşıyor. Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık derecesi 40 derecenin üzerine çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dışında Marmara Bölgesi'nde Afrika sıcak hava dalgasından etkilendi. Kalp hastası olanlar, çocuklar ve yaşlı vatandaşlar için öğle saatlerinde dışarı çıkmayın uyarılarının geldiği bu günlerde güneşten korunmayı unutmayın!

24 Temmuz Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15.00 ile 18.00 aralığında hissedilen sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 37 derece hissedilirken 21.00 ile 24.00 aralığında İstanbul'da hissedilen sıcaklık 31 derecelere inecek. Gece saatlerinde 25 dereceye inmesi beklenen hissedilen sıcaklık vatandaşı az da olsa serinlik oluşturabilir.

Sıcak hava sevmeyenlere üzücü haber! Aşırı sıcaklar cuma, cumartesi ve pazar günü devam edecek. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 derecelerde seyir ederken cumartesi günü sıcaklık 33 derecelere kadar ulaşacak. Uzmanların uyarılarını dikkate alarak sıcak havadan korunmak gerekiyor.

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Vardar, bu hafta etkili olan sıcaklıklar sonrasında vatandaşlara uyarı yaptı. "Sıcaklığın normal olduğu havalarda iç mekanlarda sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ancak dışarısı sıcak olduğunda vücudunuz normal kalabilmek için yüzde 20'ye kadar daha fazla sıvı hacmine ihtiyaç duyar.

Vücut susuz kalınca ayağa kalktıklarında insanların başları dönüyor, düşüyorlar, kollarını ve bacaklarını yaralıyorlar. Mide bulantısı ve uyuşukluk gibi ısı bitkinliğinin belirtileri serinlemeye başlamanız gerektiğinin bir işareti. Hiç terlememe veya koyu kahverengi kola renginde idrar üretimi gibi semptomlarla karşılaşırsanız zaman kaybetmeden bir hekime başvurun." sözleri ile sıcaklarda sağlığınızı korumanız gerektiğini hatırlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını belirtirken, cumartesi günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 1-2 derece düşecek dedi. Pazartesi gününden itibaren yeniden sıcaklık artışı beklediğini belirten Özdemirci, "İstanbul'da perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de 39 derece, Ankara'da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz.

Perşembe günü için 3 büyükşehrimizde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 35 derece ve İzmir'de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 33 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklık beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE 24 TEMMUZ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sıcaklık dereceleri şöyle:

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık