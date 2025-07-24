Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
37°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Afrika kökenli sıcak hava dalgası ülkemizi dün itibarıyla etkisi altına alırken hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti. Bunaltıcı sıcaklar yaşayan İstanbullular bugün havanın kaç derece olduğunu sık sık kontrol ediyor. Uzmanlar, sıcaklarda dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarına devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 15:42

Son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası sonrasında uzmanlar sıcak hava uyarıları yapmaya başladı. Gece saatlerinde maksimum dereceye ulaşan nem oranıyla beraber bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. başta olmak üzere genelinde hakim oluyor.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SICAKLIK 24 TEMMUZ PERŞEMBE

Uzmanların aşırı sıcak uyarılarının yaptığı bu haftada sıcaklıklar maksimum derecelere ulaşıyor. Türkiye genelinde hissedilen sıcaklık derecesi 40 derecenin üzerine çıkıyor.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin dışında Marmara Bölgesi'nde Afrika sıcak hava dalgasından etkilendi. Kalp hastası olanlar, çocuklar ve yaşlı vatandaşlar için öğle saatlerinde dışarı çıkmayın uyarılarının geldiği bu günlerde güneşten korunmayı unutmayın!

24 Temmuz Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 15.00 ile 18.00 aralığında hissedilen sıcaklık 36 dereceye çıkacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 37 derece hissedilirken 21.00 ile 24.00 aralığında İstanbul'da hissedilen sıcaklık 31 derecelere inecek. Gece saatlerinde 25 dereceye inmesi beklenen hissedilen sıcaklık vatandaşı az da olsa serinlik oluşturabilir.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Sıcak hava sevmeyenlere üzücü haber! Aşırı sıcaklar cuma, cumartesi ve pazar günü devam edecek. Cuma günü hissedilen sıcaklık 37 derecelerde seyir ederken cumartesi günü sıcaklık 33 derecelere kadar ulaşacak. Uzmanların uyarılarını dikkate alarak sıcak havadan korunmak gerekiyor.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

UZMANLARDAN SICAK HAVA UYARISI

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ali Vardar, bu hafta etkili olan sıcaklıklar sonrasında vatandaşlara yaptı. "Sıcaklığın normal olduğu havalarda iç mekanlarda sıvı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ancak dışarısı sıcak olduğunda vücudunuz normal kalabilmek için yüzde 20'ye kadar daha fazla sıvı hacmine ihtiyaç duyar.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Vücut susuz kalınca ayağa kalktıklarında insanların başları dönüyor, düşüyorlar, kollarını ve bacaklarını yaralıyorlar. Mide bulantısı ve uyuşukluk gibi ısı bitkinliğinin belirtileri serinlemeye başlamanız gerektiğinin bir işareti. Hiç terlememe veya koyu kahverengi kola renginde idrar üretimi gibi semptomlarla karşılaşırsanız zaman kaybetmeden bir hekime başvurun." sözleri ile sıcaklarda sağlığınızı korumanız gerektiğini hatırlattı.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların normalin üzerinde olacağını belirtirken, cumartesi günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar 1-2 derece düşecek dedi. Pazartesi gününden itibaren yeniden sıcaklık artışı beklediğini belirten Özdemirci, "İstanbul'da perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de 39 derece, Ankara'da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz.

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

Perşembe günü için 3 büyükşehrimizde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 35 derece ve İzmir'de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 33 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklık beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE 24 TEMMUZ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde sıcaklık dereceleri şöyle:

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul bugün kaç derece 24 Temmuz? MGM hissedilen sıcaklık verisini paylaştı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Klima fiyatları uçtu, vantilatörler tükendi: Sıcak hava piyasayı da kavurdu
Meteoroloji uyardı: Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgara dikkat!
ETİKETLER
#türkiye
#aşırı sıcaklar
#sıcak hava dalgası
#bakım
#İstanbul
#Sağlık
#Uyarı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.