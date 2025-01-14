İstanbul-Bursa vapur seferleri iptal mi? Marmara'da fırtına bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ocak 2025 08:49 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:07

Bugün vapur seferlerinin iptal olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış etkili oluyor. Açıklanan bilgilere göre BUDO ve Gestaş seferleri iptal edildi.

14 Ocak 2025 Pazartesi işe veya okula gitmek için erken saatlerde uyanan vatandaşlar, havanın yağışlı olduğunu görünce vapur seferlerinin iptal​ olup olmadığını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Marmara Denizi​'nde fırtına​ hakim olacak. İSTANBUL-BURSA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 14 OCAK 2025? BUDO'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle 8 sefer iptal edildi. İptal edilen BUDO seferleri ise şöyle: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul​ (Eminönü/Sirkeci),

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas),

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) GESTAŞ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? BUDO seferlerinin yanı sıra Erdek ile Adalar hattına ulaşım sağlayan GESTAŞ seferleri de iptal edildi. Narlı-Marmara hattında Avşa'dan saat 08.00, 13.00 ve 16.45,

Marmara'dan 06.45, 16.00 ve 21.15,

Balıklı'dan (Paşalimanı) saat 07.45, 12.00, 17.45 ve 20.15,

Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15 seferleri iptal edildi. İlgili Haberler BUDO ve İDO seferlerine fırtına iptali! Arka arkaya duyurular Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli! İşte iptal edilen seferler