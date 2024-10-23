İstanbul Büyükçekmece, Çatalca, Silivri'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı
23 Ekim Çarşamba günü İstanbul'un üç ilçesinde 13 saat sürecek olan su kesintisi yaşanacak. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerinde suların ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu.
İSKİ tarafından bugün arıza ve bakım çalışmalarının saati ve mahalleri açıklandı.
İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Silivri ilçelerine bağlı bazı mahallelerde 13 saat süren su kesintisi yaşanacak.
Vatandaşlar tarafından suların ne zaman, saat kaçta geleceği merak ediliyor.
İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Çatalca ilçesinin Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahallelerinde sabah saat 10.00'dan itibaren su kesintisi yaşanacak.
Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan çapındaki isale hattının, Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışmaları nedeniyle yaşanacak olan su kesintisi saat 23.00 itibarıyla sona erecek.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Büyükçekmece ilçesinin Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Kumburgaz, Kamiloba, Yenimahalle ve Celaliye Mahalleleri'nde yaşanan su kesintisi de 23.00'de bitecek.
İSTANBUL SİLİVRİ SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İstanbul'un Silivri ilçesinde ise aynı Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerinde olduğu gibi bazı mahallelerde 10.00-23.00 arası su kesintisi yaşanacak.
Su kesintisi yaşanacak olan mahalleler ise şöyle:
- Selimpaşa
- Kavaklı
- Ortaköy
- Cumhuriyet
- Fatih
- Pirimehmetpaşa
- Yenimahalle
- Semizkumlar
Saygıdeğer İstanbullulara önemle duyurulur.📢 pic.twitter.com/cfusRPM8AM— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu)
13 saat su kesintisi hiç mi vakit bırakar marka içimden kötü geliyor