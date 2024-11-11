İstanbul Esenyurt, Ataşehir su kesintisinin ne zaman biteceği açıklandı

11 Kasım 2024 14:02 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:22

11 Kasım Pazartesi günü İstanbul'un Esenyurt ve Ataşehir ilçelerini etkileyen arıza nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Vatandaşlar tarafından İstanbul Esenyurt Mehterçeşme ve Ataşehir ilçelerinde su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Ataşehir'de sular 17.30 sıralarında gelecek.

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (11 Kasım 2024) İstanbul'un Esenyurt ve Ataşehir ilçelerinde bulunan içme suyu hatlarında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından su kesintisinin Esenyurt ve Ataşehir ilçelerinde ne zaman biteceği açıklandı.

İSTANBUL ESENYURT MEHTERÇEŞME SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan su kesintisinin saat 18.00 civarında bitmesi öngörülüyor.

Esenyurt'un ayrıca Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde de içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 500 mm çaplı ana isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde ise suların 18.00 civarında gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL ATAŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.

İlçeye bağlı Aşıkveysel Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesinde yaşanan su kesintisinin saat 17.30 civarında bitmesi bekleniyor.

Arızayı gidermek için ekiplerin bölgede oldukları ve bu sürenin tahmini bir saat olduğu belirtildi.