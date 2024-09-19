İstanbul hava durumu şokuna hazırlanıyor!

19 Eylül 2024 18:00 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:11

İstanbul hava durumu haritası cuma gününden itibaren (20 Eylül) tamamen değişiyor. İstanbul hava durumunda yağışlı sistemin etkisi altına girecek. İşte İstanbul'da son meteoroloji durumu...

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde yağmur var! İşte 18 Eylül 2024 hava durumu raporu

Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul dahil birçok ilde yağmur var! İşte 18 Eylül 2024 hava durumu raporu

İstanbul​, hava durumu​ haritasına göre cuma​ günü saat 15:00'dan itibaren yağışlı sistem ile karşı karşıya kalacak. Meteoroloji​ tarafından yayımlanan son rapora göre İstanbul'da hava durumu 20 Eylül 2024 tarihinden yağışlı olacak. İstanbul'da yaşayan ve mağdur olmak istemeyen vatandaşların saat 15:00'dan itibaren tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Detaylar hava durumu haberimizde...

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU (20 EYLÜL CUMA)

İstanbul, hava durumu için son raporda kırmızı uyarı verildi. Cuma saat 15:00'dan sonra başlaması beklenen yağışların Cumartesi (21 Eylül) saat 21:00'a kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların İstanbul genelinde etkili olması beklenen yağışlı havadan etkilenememesi için tedbirli olması konusunda uyarıldı.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul'da son hava durumu raporlarına göre başlaması beklenen yağışları gösterir rapor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. İstanbul hava durumu raporuna göre yağışların 2 gün sürmesi bekleniyor. İstanbul'da öğleden sonra beklenen yağışlı hava dalgasının aynı zamanda araç trafiğini de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ​ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da yarın başlaması beklenen yağışlı havanın 24 Eylül salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan uyarıda İstanbul'da yaşayan vatandaşların 4 gün sürecek yağışlardan etkilenmemesi için tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE HAVA DURUMU HARİTASI

Yarın Marmara bölgesinde etkili olması beklenen yağışların haftasonu tüm yurda yayılarak Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Türkiye hava durumu haritasına göre ülkenin büyük bir bölümü haftasonu yağmurdan nasibini alacak. Yağışların özellikle pazar günü etkili olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu haritasına göre hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

İSTANBUL (20 Eylül Cuma) 17 derece / En düşük!

İSTANBUL (21 Eylül Cumartesi) 18 derece / En düşük!

İSTANBUL (22 Eylül Pazar) 19 derece / En düşük!

İSTANBUL (23 Eylül Pazartesi) 18 derece / En düşük!

İstanbul'da son hava durumu raporlarına göre yapılan uyarılardan yola çıkarak yaptığımız hava tahmini haberimizi okudunuz.