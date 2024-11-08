İstanbul Küçükçekmece su kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu

08 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 10:46

8 Kasım Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Yeni Mahalle ve Cennet Mahallesi su kesintisinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre arıza nedeniyle meydana gelen kesintiler öğle saatlerinde sona erecek.

İzmir Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde su kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı

İzmir Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde su kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı

Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde içme suyu hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi meydana geldi.

Sabah saatlerinde Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de başlayan su kesintisinin ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE CENNET MAHALLESİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Cennet Mahallesi'ne bağlı su kesintisinin bugün saat 12.30 civarı bitmesi öngörülüyor.

İçme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı meydana gelen kesintinin sadece Cennet Mahallesi'ne bağlı bazı sokaklarda yaşandığı açıklandı.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'un ayrıca Küçükçekmece ilçesine bağlı Yeni Mahalle bölgesinde de su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre aynı Cennet Mahallesi'nde olduğu gibi kesinti içme suyu hattında meydana gelen arızadan dolayı kaynaklanıyor.

Ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığı ve 12.30 civarında bölgeye tekrardan su verilmesinin planlandığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR SULAR NE ZAMAN GELECEK İSKİ?

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı İkitelli OSB mahallesinde yaşanan su kesintisinin ise saat 12.00 civarında bitmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili İSKİ'nin yaptığı açıklama ise şöyle:

"İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Çalışmanın tahmini olarak 08/11/2024 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir."