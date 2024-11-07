İzmir Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde su kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı

07 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:02

7 Kasım Perşembe günü İzmir'in Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde erken saatlerde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak edilirken konuyla ilgili açıklama İZSU tarafından yapıldı. İZSU Ödemiş'te suların saat 16.30'da geleceğini açıkladı.

Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde ana boru ve elektrik arızası nedeniyle su kesintileri yaşanıyor.

Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin ne zaman sona ereceği ise İZSU tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor.

İZMİR ÖDEMİŞ, TİRE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre Ödemiş ilçesinde elektrik arızası nedeniyle saat 09.30'dan beri su kesintisi yaşanıyor.

Arıza nedeniyle Çobanlar, Bıçakcı, Konaklı, Ovakent, Mescitli, Bozcayaka, Kurucuova, Ovacık, Gölcük, Oğuzlar, Mursallı ve Dolaylı mahallelerine su verilemiyor.

İZSU arızanın saat 16.30'da giderileceğini ve suların tekrar bu bölgelere verileceğini açıkladı.

Tire ilçesinde ise İhsaniye mahallesinde bugün saat 14.00-16.00 arasında su kesintisi yaşanacak.

İZMİR KİRAZ, TORBALI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'in Kiraz ilçesinin Kaleköy mahallesinde saat 09.00'da başlayan su kesintisinin 13.30'da sona ermesi bekleniyor.

İZSU'nun açıkladığı bilgilere göre Torbalı ilçesinin Fevzi Çakmak ve Ayrancılar mahallelerinde de saat 09.20'den itibaren su kesintisi yaşanıyor.

Arıza nedeniyle yaşanan kesintinin saat 12.20'de biteceği ve tekrardan bu mahallelere su verileceği açıklandı.