İzmir Seferihisar, Çeşme, Menderes ilçelerinde su kesintisinin ne zaman biteceği açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Kasım 2024 17:10 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:11

5 Kasım Cuma günü İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde erken saatlerde başlayan su kesintisinin ne zaman sona ereceği gündem oldu. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre saat 21.00'a kadar bütün ilçelerdeki mevcut arızaların hepsi giderilmiş olacak.

Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde "Ana Boru Arızası" nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan arızaların ne zaman giderileceği ise İZSU tarafından açıklandı. Vatandaşlar tarafından Seferihisar, Çeşme ve Menderes ilçelerinde su kesintisinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İZMİR SEFERİHİSAR, ÇEŞME SULAR NE ZAMAN GELECEK? İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre Seferihisar ilçesinin Camikebir Mahallesinde bugün saat 16.00'dan beri "Ana Boru Arızası" nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Açıklanan bilgilere göre suların tekrardan bölgeye saat 18.00'de verilmesi bekleniyor. Çeşme ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde yaşanan su kesintisinin de aynı saatte sona ereceği belirtildi. İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İzmir'in Menderes ilçesine bağlı olan Çatalca Mahallesinde meydana gelen elektrik arızası nedeniyle saat 09.00'dan beri bölgeye su verilemiyor. Açıklanan bilgilere göre su kesintisinin saat 21.00'da sona ermesi bekleniyor. İZSU, Orta Mahallesi'nde yaşanan kesintinin ise saat 17.25'de sona ereceğini açıkladı.