İstanbul Sultanbeyli'nde yangın mı çıktı? İtfaiyenin söndürme çalışmaları devam ediyor

24 Ocak 2025 16:33 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:36

24 Ocak 2025 Cuma günü İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangının başladığı öğrenildi.

Bugün saat 16.00 sıralarında İstanbul​'un Sultanbeyli ilçesinde bulunan 5 katlı bir binada yangın​ çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün binayı etkisi altına aldı.

İstanbul'da yaşayan ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangının tam olarak nerede çıktığını ve son durumunu merak ediyor.

İSTANBUL SULTANBEYLİ​'NDE YANGIN MI ÇIKTI, SON DURUM?

Sultanbeyli'nde çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede binaya ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Ekipler tarafından yapılan ilk tespitlere göre yangın binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde başladı.

Kumaşların yanmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğü tahmin ediliyor. Yangın nedeniyle binanın bulunduğu sokak çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Can kaybının yaşanıp yaşanmadığı hakkında ise henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.