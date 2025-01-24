Son dakika | Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:44
Son dakika haberi: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu ekipler harekete geçti.
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı