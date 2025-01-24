Son dakika | Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

24 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:44

Son dakika haberi: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu ekipler harekete geçti.

Kartalkaya faciasında kahreden liste! Yangında ölen çocukların sayısı belli oldu

Kartalkaya faciasında kahreden liste! Yangında ölen çocukların sayısı belli oldu

Sultanbeyli​'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın​ çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.