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Son dakika | Sultanbeyli'de tekstil atölyesinde yangın

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:44

Son dakika haberi: Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu ekipler harekete geçti.

Sultanbeyli​'de 5 katlı binanın çatı katında bulunan tekstil atölyesinde yangın​ çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Battalgazi Mahallesi Hacegan Sokak'taki 5 katlı binanın tekstil atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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