Kartalkaya yangın faciasından sonra taleplere yetişemez oldular! 'Günde yüzlerce kişi arıyor'

24 Ocak 2025 15:27 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 15:28

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın faciasının ardından yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine adeta talep yağıyor. Taleplere yetişmeye çalışan firmalar yoğun mesai yapmaya başladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında faciaya neden oldu. Can pazarının yaşandığı otelde 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangının ardından güvenlik önlemlerini artırmak isteyen vatandaşlar ve işletmeler, yangın​ söndürme ekipmanlarına yöneldi. Yangın tüpleri ve yangın söndürme sistemlerine talep yağarken firmalar talebe yetişmek için yoğun mesaiye başladı.

"TALEPLER İNANILMAZ ARTTI"

Yangın tüpü satışı yapan yangın eğitmeni Vahit Erkan talebin arttığını belirterek, “Gaziantep'te 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Otomatik söndürme sistemleri ve davlumbaz söndürme sistemleri kuruyoruz. Son dönemde, piyasanın durumunu hepiniz biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir olayda 78 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü olay nedeniyle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ne yazık ki millet olarak, bir sorun başımıza gelmeden tedbir almayı düşünmüyoruz. Şu anda gün içerisinde yüzlerce görüşme yapıyoruz. Talep inanılmaz derecede arttı. İnsanlar “Evimize tüp alalım, arabamıza tüp taktıralım, iş yerimize yangın önlemi alalım” diye bizi arıyorlar. Ancak keşke böyle trajik bir olay yaşanmadan önce bu önlemleri almış olsaydık” dedi.

" 6 AYDA BİR YANGIN SİSTEMLERİNİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILMASI GEREKİYOR"

6 ayda bir yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerektiğini söyleyen eğitmen Erkan, “Olayın detaylarına medyadan hep birlikte şahit olduk. Algılama sistemlerinin çalışmaması, yangın merdivenlerindeki sorunlar ve yangın tüplerinin kullanımındaki gecikmeler ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayız. Belediyeler de şu an bu konuda ciddi denetimler yapıyor. Örneğin, halk otobüslerini denetleyip zorunluluklar getiriyorlar. Oteller ve diğer binalar da aynı şekilde sıkı bir denetimden geçiyor. Yangın güvenliği açısından, en kötü ihtimalle 6 ayda bir yangın sistemlerinin periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Yılda bir kapsamlı genel kontrol, 4 yılda bir ise tüplerin dolumlarının yapılması şart. Yangın sırasında bu tüpler faaliyete geçmezse, istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Fiyatlarla ilgili bilgi veren eğitmen Erkan, “Bir araç tüpü 350 TL, 2 kilogram 500, iş yerleri için 6 kilogramlık tüpleri KDV dahil bin TL'ye veriyoruz. Bu tüpler 50 metrekarelik alanlar için uygun. Diğer tüpler ise sanayi alanlarında kullanılmaktadır. Bence bu rakam, bir insanın güvenliği düşünüldüğünde çok yüksek bir maliyet değil” şeklinde konuştu.

"BU SİSTEMLER OLSA BİRÇOK KİŞİNİN HAYATI KURTULABİLİRDİ"

Kontrollerle ilgili bilgi veren eğitmen Erkan, “Yangın tüplerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, yangın merdivenleri ve acil çıkış kapılarının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Mutfakta kullanılan yangın tüpleri varsa, bunların davlumbazlarla otomatik söndürme sistemleri ile desteklenmesi şarttır. Özellikle oteller için bu sistemler çok önemlidir. Örneğin, siren sistemi olsaydı, geçtiğimiz olayda birçok kişinin hayatı kurtulabilirdi. Yangın sistemlerinin algılama sistemleri ve periyodik kontrollerinin yılda bir kez mutlaka yapılması gerekiyor. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla çalışmak büyük fayda sağlar. Bu uzmanlar, gerekli bilgileri ve yönlendirmeleri detaylı bir şekilde sunacaktır” ifadelerine yer verdi.