İstanbul taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? 2025 taksimetre açılış ücreti belli oldu

15 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:38

UKOME toplantısının ardından İstanbul'da 2025 yılında toplu taşıma araçlarına uygulanacak olan zam oranı belli oldu. Açıklanan bilgilere göre ücretlere yüzde 35 oranında artış yapılacak. Toplu taşıma araçlarının yanı sıra 2025 taksi indi-bindi ücretinin ne kadar olduğu ve tarifesi de açıklandı. İndi-bindi olarak bilinen minimum ücret 100 liradan 135 TL'ye yükseltildi.

İBB toplu taşıma zammı ne zaman itibaren geçerli?

İBB toplu taşıma zammı ne zaman itibaren geçerli?

Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu

Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

Tam abonman ne kadar, kaç TL oldu? 2025 İBB toplu taşıma zammı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma ücretlerine yönelik yüzde 35 zam yapılması teklif edildi.

Yapılan teklif bugün Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşüldü. Toplantıda oy çoğunluğu ile teklifin kabul edildiği açıklandı.

Yapılan toplantının ardından taksilerde indi bindi olarak bilinen minimum ücretin ne kadar olduğu da netleşti.

TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR 2025?

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 35 zamla birlikte taksi ücretleri de değişti.

Açıklanan bilgilere göre 30 TL olan taksimetre açılış ücreti 42 TL'ye yükseltildi.

Sarı taksilerde minimum ücret yani indi-bindi ise 100 TL'den 135 TL'ye çıktı.

Taksi ücretlerine en son 2024 Temmuz ayında zam yapılmıştı. 24,55 TL olan taksimetre açılış ücreti yüzde 22,22 artırılarak 30 TL'ye yükseltilmişti. İndi-bindi ücreti ise 90 TL'den 100 TL'ye çıkartılmıştı.

YENİ TAKSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre toplu taşıma, okul servisleri ve taksilere yapılan yüzde 35 zam oranı 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Vatandaşlar bu tarihe kadar eski tarifeden toplu taşıma araçlarını ve taksileri kullanabilecek.

20 Ocak'a kadar uygulanacak olan tarife ise şöyle:

Tam bilet: 20 TL

Öğrenci: 9.76 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL

Öğrenci abonman: 282,5 TL

Tam abonman: 1569 TL

Metrobüs - Tam: 29,68 TL

Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş: 16,28 TL

Metrobüs - Öğrenci: 9,76 TL