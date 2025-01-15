Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2025 Ocak ayı toplantısının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zammın ardından öğrenci abonman/aylık ücretlerin en kadar olduğu gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre öğrenci abonman fiyatı TL oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam talebinde bulunuldu. İBB'nin zam teklifi UKOME'de kabul edildi.
Zam teklifinin ardından tam bilet fiyatı 27 TL'ye yükselirken, öğrenci bileti ise 16. TL oldu.
Milyonlarca öğrenci tarafından aylık abonmanın ne kadar olduğu merak ediliyor.
ÖĞRENCİ ABONMAN NE KADAR OLDU?
İBB tarafından açıklanan yüzde 35'lik zammın ardından abonman ücretleri de arttı. Tam abonman 1569 TL'den 2118,15 TL'ye yükseltildi.
282,5 TL olan öğrenci abonman ücretinin ise yüzde 35'lik zammın ardından 381,37 TL'ye çıktığı açıklandı.
İstanbul'da toplu taşımada uygulanacak olan yeni ücretler ise şöyle:
- Tam bilet: 27 TL
- Öğrenci: 13,17 TL
- Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL
- Öğrenci abonman: 381,37 TL
- Tam abonman: 2,118 TL
- Metrobüs tam bilet: 40,068 TL
- Marmaray tam bilet: 59,76 TL
- Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL
- Metrobüs öğrenci: 13,17 TL
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
UKOME toplantısın ardından açıklanan bilgilere göre 2025 yılında İstanbul'da toplu taşımaya uygulanacak olan zamlar 20 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.
Vatandaşlar bu süre zarfından önce abonmanlarını eski fiyata göre yenileyebilecekler.