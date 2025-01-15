Öğrenci abonman ne kadar oldu? 2025 UKOME toplantısının ardından aylık ücretler belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

15 Ocak 2025 11:12 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2025 Ocak ayı toplantısının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapılmasına karar verildi. Yapılan zammın ardından öğrenci abonman/aylık ücretlerin en kadar olduğu gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre öğrenci abonman fiyatı TL oldu.