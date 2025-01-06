İstanbul'da ulaşıma zam geliyor! İBB'nin teklifi ortaya çıktı: UKOME toplantısında belli oluyor

06 Ocak 2025 04:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 04:52

İBB, bugün gerçekleşecek UKOME toplantısında toplu taşıma zam oranlarını açıklayacak. Otobüs, metro, metrobüs, servis ve aylık abonman gibi ücretlere yapılacak zam, İstanbulluların gündeminde. İstanbulkart kullanıcılarını etkileyecek yeni tarifeler büyük merakla bekleniyor. İşte detaylar...

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi! Otobüs, metro ve metrobüs tarifesi ne kadar olacak?

İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi! Otobüs, metro ve metrobüs tarifesi ne kadar olacak?

İstanbul’da toplu taşıma​ kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanıyor. 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek UKOME​ toplantısında, 2025 yılı boyunca geçerli olacak yeni toplu taşıma tarifesi netlik kazanacak.

İBB​'NİN YÜZDE 55 ULAŞIMA ZAM TEKLİFİ GETİRMESİ BEKLENİYOR

İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından önerilen yüzde 55’lik zam oranı ise dikkat çekiyor. İstanbul’un ulaşım sistemi için bu kritik toplantıda, yeni fiyatların detayları açıklanacak ve 13 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek. Şehrin milyonlarca sakini, UKOME toplantısından çıkacak kararı merakla beklerken, bu zam oranlarının vatandaşlar üzerindeki etkisi şimdiden tartışma konusu.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 2 BİN 433 LİRAYA ÇIKABİLİR

Temmuz 2024’te toplu ulaşıma yapılan yüzde 22’lik zammın ardından, yeni zam teklifinin kabul edilmesi halinde aylık abonman ücretinin 2 bin 433 liraya çıkması bekleniyor.

TAM BİLET 31 LİRA METROBÜS 42 LİRA OLABİLİR

Eğer yüzde 55 oranındaki zam teklifi kabul edilirse, toplu taşıma ücretlerinde ciddi artışlar yaşanacak. Tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 31 liraya yükselirken, metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti 27,13 liradan 42 liraya çıkabilir. Zam kararının, bugün yapılacak UKOME toplantısında netleşmesi bekleniyor.

ZAM TARTIŞMASI

AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, toplu taşıma zamlarına ilişkin İBB'nin yüzde 55'i meclise sunacağını bu zammın aslında yüzde 20-25 civarlarında olmasının beklendiğini söylemişti.

TEMMUZ 2024'TE YÜZDE 22 ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul'da 2024 yılında ulaşıma en son zam Temmuz ayında yüzde 22'lere varan zamlarla yapılmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltilmişti.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkmıştı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükselmişti.