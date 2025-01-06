Benzin yeni haftaya cepleri yakarak başlıyor: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor, işte 6 Ocak tarifesi

06 Ocak 2025 05:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 06:17

Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Yeni yılın ilk pazartesi günü akşamı benzin zamlı tarifeyle tabelada yer alacak. Araç sahiplerini ilgilendiren 2025 yılının yeni zam haberi gündemde. ÖTV düzenlemesi sonrası akaryakıt fiyatlarında bir kez daha artış geliyor. 6 Ocak 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları tabelada yer bulurken, salı günü itibarıyla yürürlüğe girecek zam oranları da netleşti.

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren akaryakıt​ fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve ÖTV düzenlemesi sonrası gelen zamlarla akaryakıt fiyatları bir kez daha yükselişe geçti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Bu zam​, Pazartesi​ gecesi yürürlüğe girecek ve 7 Ocak Salı gününden itibaren uygulanacak.

MOTORİN VE LPG FİYATLARINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Benzine yapılacak zam haberi gelirken, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmedi. Geçtiğimiz hafta, yılbaşı sonrası uygulamaya konulan ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına önemli oranda zam yapılmıştı. Benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmış ve bu artışlar vatandaşın bütçesine ciddi bir yük getirmişti.

SALI GÜNÜ UYGULANACAK

Son açıklanan 1 lira 27 kuruşluk zam, benzin kullanan sürücüleri etkileyecek.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ZAMLI FİYATLAR

7 Ocak Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek olan bu zam, benzin istasyonlarında yeni fiyat​ etiketlerini de beraberinde getirecek. Akaryakıt sektöründeki fiyat değişimleri, vatandaşların yanı sıra ticaretle uğraşanlar için de büyük önem taşıyor. Benzin fiyatlarındaki artış, özellikle ulaşım ve taşımacılık sektöründe ek maliyetler oluşturabilir.

6 OCAK AKARYAKIT FİYATLARI

Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 44,05Litre



Motorin 44,76Litre



Otogaz 26,46