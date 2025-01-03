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İstanbul toplu taşıma abonman 2 bin 433 TL mi olacak? Zam geleceği iddia edildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:21
İstanbul toplu taşıma abonman 2 bin 433 TL mi olacak? Zam geleceği iddia edildi

Yeni yıla girmemizle beraber birçok alanda zam uygulaması yapıldı. İBB İstanbulkartlar'da uygulanacak olan zam miktarı ise vatandaşın gündeminde. Sosyal medyada yer alan iddialara göre abonman ücretlerinin 2 bin 433 TL olacağı iddia edildi.

2025 yılına girmemizin ardından bazı alanlarda zam​ uygulandı. Her gün milyonlarca kişinin kullandığı İstanbultoplu taşıma​ araçlarında ise zam uygulanması tahmin ediliyor. UKOME toplantısı 26 Aralık tarihinde planlanırken 6 Ocak tarihine çekildi.

İSTANBUL İBB​ TOPLU TAŞIMA ZAM MI GELECEK, NE KADAR?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre İBB'den toplu taşıma için zam teklif edildi. Teklifin kabul edilmesi durumunda tek geçiş ücretinin 31 TL olacağı iddia edilirken abonman ücretlerinin 2 bin 433 TL olacağı yer aldı.

26 Aralık tarihinde yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısıyla beraber toplu taşıma ücretlerinde değişiklik olması bekleniyor.

İstanbul toplu taşıma abonman 2 bin 433 TL mi olacak? Zam geleceği iddia edildi - 1. Resim

İSTANBUKART ABONMAN 2 BİN 433 TL Mİ OLACAK?

Sunulan teklifin kabul görmesi halinde 13 Ocak tarihinden itibaren İstanbul toplu taşımada tek geçiş ücretinin 31 TL olması tahmin ediliyor.

180 biletlik abonman ücretinin is 2 bin 433 TL'ye yükseleceği tahmin edildi.

Konuşulan rakamlar sosyal medyada yer alan iddialar olurken şu an için herhangi bir zam uygulaması bulunmuyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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