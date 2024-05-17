İstanbul ve Ankara'da 18 - 19 Mayıs günü kapalı olacak yollar

17 May 2024 23:58 - Güncelleme : 18 May 2024 00:06

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu ücretsiz konserlerle yaşanacak! Mersin ve Balıkesir etkinlik takvimi

İstanbul ve Ankara'da 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler kapsamında bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda, kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul'da 18 Mayıs'ta saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

19 Mayıs günü ise Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ataşehir'de yapılacak yürüyüş dolayısıyla saat 07.30'dan itibaren yollar kapalı olacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 21.00'de Çankaya'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve 83'üncü Sokak ile buraya açılan caddee ve sokakların tamamının kapalı olacağını duyurdu.