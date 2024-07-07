İstanbul ve Ankara'da bulunan berberler Pazar günleri kapalı olacak

07 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:53

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin tatil olacağı gün belli oldu

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin tatil olacağı gün belli oldu

Ülke genelinde bulunan bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması ile ilgili olan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin hangi gün kapalı olacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

İstanbul'da berberler pazar günleri kapalı olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da berberler Pazar günleri kapalı olacak.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara konu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" dedi.