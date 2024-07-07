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İstanbul ve Ankara'da bulunan berberler Pazar günleri kapalı olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
07 Temmuz 2024 15:37 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 15:53
İstanbul ve Ankara&#039;da bulunan berberler Pazar günleri kapalı olacak

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla yürürlüğe girdi. İstanbul ve Ankara'da berberlerin kapalı olacağı gün belli oldu.

Ülke genelinde bulunan bütün berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması ile ilgili olan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ankara ve İstanbul'daki berberlerin hangi gün kapalı olacağı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

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İSTANBUL'DA BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

İstanbul'da berberler pazar günleri kapalı olacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Ankara'da bulunan berberler Pazar günleri kapalı olacak - 2. Resim

ANKARA'DA BERBERLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da berberler Pazar günleri kapalı olacak.

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara konu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında "Bu kararı berberler olarak bekliyorduk. Aslında çoğu berber pazar günler kapatıyordu ancak herkes bu kurala uymayınca kapatanlar da açmak zorunda kalabiliyordu. Bakanlığın düzenlemesiyle haksız rekabet ortadan kalmış oldu" dedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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