İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

07 Ocak 2025 15:52 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:37

Cezayir üzerinden gelen ve Türkiye genelinde etkili olan ılık hava, ay ortasında yerini kar yağışına bırakıyor. İstanbul başta olmak üzere bu sene kar yağışı alamayan bir çok şehir beyaza bürünecek. Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul, Çanakkale, Bursa gibi büyük şehirlerde şimdiden kar yağışı için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Yurdun birçok şehrinde etkili olan kar yağışı​ bu defa İstanbul​'u da etkisi altına alacak. Uzmanlar Ocak​ ayının ortasında soğuk hava dalgası ile birlikte Marmara bölgesinin beklediği kar yağışını alacağına dikkat çekti. Kar yağışı bekleyen İstanbullu için beklenen açıklamanın yapılması ile birlikte AKOM ve Karayolları Genel Müdürlüğü tedbir almaya başladı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki haftadan itibaren başlayabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışının kent genelinde etkili olması beklenirken, kurumlar ulaşımın aksamaması için şimdiden tedbir almaya başladı. Kar yağışı beklenen hafta okulların ara tatile girecek olması ise megakent İstanbul için bir fırsat olarak yorumlanıyor.

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da Ocak ayının ortasında başlaması beklenen kar yağışının 2 gün sürmesi bekleniyor. Uzmanlar ocak ayı sonuna kadar İstanbul'un iki defa kar yağışı altına kalabileceğine dikkat çekiyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen​, beklenen kar yağışı için şu ifadeleri kullandı: Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi. Ayın 10'u, 11'i gibi gelecek diyorduk fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı ocak ve şubat ayıdır zaten, Aralıkta pek yağmaz. Şimdiye kadar iki yılbaşında İstanbul'a kar yağmış.

YURDUN DOĞUSU KAR ALTINDA

Türkiye'nin doğusunda etkisini sürdüren kar yağışı ise bazı şehirlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Siirt'te, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Pervari'de 20, Eruh'ta 6, Şirvan'da 5 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekiplerinin yol açma çalışması devam ediyor.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BİTLİS RESMEN BUZ KESTİ!

Bitlis’te kar yağışının ardından etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Bitlis-Tatvan ve Bitlis Güroymak ilçeleri arasında yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının artacağını bildirmesine rağmen bölgede oluşan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde gizli buzlanma meydana geldiğini belirten yetkililer, sürücülerin takip mesafesine ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini istedi.

KAR YAĞIŞI NEDENEİYLE ABD'DE OHAL İLAN EDİLDİ

ABD'de yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınalar nedeniyle Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri'de olağanüstü hal ilan edildi. ABD'de Washington DC, New Jersey ve New York'un da bulunduğu ülkenin doğusundan orta bölgelerini kapsayan alanda soğuk hava şartları etkili oluyor.