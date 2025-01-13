İstanbul’a yakın tatil yerleri! İstanbul’da hafta sonu 2 günlük nereye gidilir?

13 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:17

Hafta sonu 2 günlük tatil yapmak isteyenler şehirden uzaklaşmak istemediğinden dolayı İstanbul’a yakın tatil yerlerini tercih ediyor. Hafta sonu 2 günlük gidilecek İstanbul’a yakın tatil yerleri rağbet görmeye devam ediyor. Aracınızla kısa sürede ulaşabileceğiniz tatil yerleri sayesinde doğayla iç içe sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz.

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Hafta içi stres ve kalabalıktan kaçmak isteyenler hafta sonu 2 günlük İstanbul’a yakın tatil yerlerini tercih ediyor. Günübirlik ve 2 günlük tatil yapmak isteyenler İstanbul’a yakın mesafede olan yerleri araştırıyor. Sessiz, sakin ve doğayla iç içe tatil geçirmek isteyenler için İstanbul’a yakın yerler ilk sırada yer alıyor.

İSTANBUL’A YAKIN TATİL YERLERİ

Şehir kalabalığı ve stresinden kaçmak isteyenler 2 günlük tatil fırsatlarını kaçırmak istemiyor. Cuma akşamı yola çıkarak cumartesi ve pazar gününü aileniz ve sevdiklerinizle beraber güzel vakit geçirebilirsiniz. İstanbul’a yakın birçok tatil yeri bulunuyor. Bungalov, deniz ve doğa seçeneklerini tercih ederek kısa süreli tatil yapabilirsiniz.

En çok tercih edilenler arasında bungalov yerleri yer alıyor. Denize yakın ve doğa ile iç içe bulunabileceğiniz bungalov evler aracılığıyla 2 günlük veya günübirlik tatil yapabilirsiniz. Bungalovlar son yıllarda oldukça popüler olmaya devam ederken Sakarya, Bolu, Düzce gibi yerlerde sıklaşmaya başladı.

İSTANBUL’A YAKIN 2 GÜNLÜK NEREYE GİDİLİR?

Son zamanlarda en sık tercih edilen yerlerden biri Sapancı oldu. Maşukiye ve Sapanca çok sık tercih edilirken İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta olması da avantaj sağlıyor. Sapanca Gölü çevresinde doğayla iç içe güzel vakit geçirebilir, ormanları gezebilir ve lezzetli kahvaltılar yapabilirsiniz.

Maşukiye çevresinde bisiklet sürebilir ve göl çevresinde konaklayabilirsiniz. ATV turlarının da popüler olduğu yerde birçok aktivite bulunuyor.

Ağva, İstanbul’a 2 saat uzaklığı ile çok sevilirken Karadeniz kıyısında olması da avantaj sağlıyor. Ferah havası ve eşsiz doğa manzarası ile hafta sonu sık sık ziyaret ediliyor. Ağva çevresinde bulunan konaklama yerlerinde kalarak hafta sonu 2 günlük tatil yapabilme imkanı sunuyor.

Nehirde kano yaparak ve koylarda doğa yürüyüşü yaparak hafta sonu dinlenmeye imkan sağlıyor.

İSTANBUL'A YAKIN MESAFE TATİL BÖLGELERİ

Polonezköy, şehire 1 saat ve 30 km uzaklıkta olmasından dolayı en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor. Kısa sürede şehirden uzaklaşarak doğayla iç içe olabilirsiniz. Yeşil ormanları ve Polonezköy Tabiat Parkı ile beğenilen Polonezköy’de kahvaltı ve akşam yemeği yiyebilirsiniz.

İstanbul’a 1 saat uzaklıkta olan Riva, Karadeniz kıyısında olmasından dolayı deniz manzarası ile gidenleri heyecanlandırıyor. Yaz aylarında güvenli bölgelerde plajlara gidebilir ve eşsiz denizin tadını çıkarabilirsiniz. Riva Kalesi, oldukça sık tercih edilen yerlerden bir tanesi olurken balık yemek isteyenler için ise ilk tercihtir.

Şile, feneri ile ünlü olurken İstanbul’a yakın tatil yerlerinden bir tanesidir. Yaklaşık 1,5 saat uzaklıkta olması ile sık sık tercih edilmesine sebep oluyor. Ağlayan Kaya Plajı yaz aylarında birçok ziyaretçi ağırlarken organik beslenmeyi sevenler için ise çeşitli pazarlar sunuyor. Şehir merkezi veya deniz kıyısında yer alan butik oteller sayesinde hafta sonu konaklama yapabilirsiniz.

Bolu, İstanbul’a 3,5 saat uzaklıkta olurken hafta sonu kaçamağı için birebir bir yerdir. Yedigöller, Türkiye’nin her yerinden ziyaretçi alırken fotoğraf çekmek, doğayla iç içe olmak için en sık tercih edilen bölgelerdendir. Bolu’da kamp yapmak ise en sevilen aktivitelerden biri olarak geçiyor.

Bursa’nın Trilye bölgesi ise görülmesi gereken yerlerden biridir. İstanbul’da feribotla 2 saat uzaklıkta olan Trilye’de bulunan Rum kasabası oldukça seviliyor. Bursa’nın tarihi ve eşsiz sokakları her yıl binlerce kişiyi ağırlıyor.

İSTANBUL’A YAKIN OLAN GÜNÜBİRLİK TATİL YERLERİ

Şehire yakın olan yerler arasında Bolu, Sapanca, Ağva, Şile, Riva ve Beykoz yer alıyor. Karadeniz kıyısında bulunan Şile her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul’a yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan yerler sayesinde hafta sonu veya günübirlik tatil yapabiliyoruz. Konaklama için yapılan butik otellerde 2 gece kalarak hafta sonunu sevdiklerinizle geçirebilirsiniz.