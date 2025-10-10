İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi

Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek olan koşu sebebiyle İstanbul'da yollar kapatılacak. Otomobil sürücüleri ise 12 Ekim Pazar İstanbul'da kapalı olan yolları araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.

12 EKİM PAZAR GÜNÜ KAPALI OLAN YOLLAR NERELER?

Kapanacak yollar (07.00-11.00)

Çırağan Caddesi

Muallim Naci Caddesi

Kuruçeşme Caddesi

Bebek Arnavutköy Caddesi

Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:

Barbaros Bulvarı

Eski Yıldız Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu

Bebek Yokuşu Caddesi

Beyazgül Caddesi.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YOLLAR NEDEN KAPATILACAK?

12 Ekim Pazar günü İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklama ile yolların kapatılacağı duyuruldu.