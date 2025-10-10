Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi

İstanbul'da düzenlenecek koşu nedeniyle pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Araç sahipleri ise İstanbul'da hangi yolların kapalı olacağını araştırmaya başladı. İşte 12 Ekim Pazar günü İstanbul'da kapalı olan yolların listesi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 15:10

Pazar günü 'da düzenlenecek olan koşu sebebiyle İstanbul'da yollar kapatılacak. Otomobil sürücüleri ise 12 Ekim Pazar İstanbul'da kapalı olan yolları araştırmaya başladı.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. 'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.

İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi

12 EKİM PAZAR GÜNÜ KAPALI OLAN YOLLAR NERELER?

Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.

Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.

İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ YOLLAR NEDEN KAPATILACAK?

12 Ekim Pazar günü İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklama ile yolların kapatılacağı duyuruldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor: 11 ülkeden dev şirketler İstanbul'da bir araya gelecek
ETİKETLER
#istanbul
#beşiktaş
#trafik
#Koşullu Salıverilme
#Yolda Kapanış
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.