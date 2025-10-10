İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak? 12 Ekim Pazar günü kapalı olan yollar listesi

Kategoriler
İstanbul
Pazar günü İstanbul'da düzenlenecek olan koşu sebebiyle İstanbul'da yollar kapatılacak. Otomobil sürücüleri ise 12 Ekim Pazar İstanbul'da kapalı olan yolları araştırmaya başladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bazı yollar kapatılacak. Beşiktaş'ta düzenlenecek olan koşu programı kapsamında bazı yolların kapatılacağı ve alternatif güzergahların belirlendiği duyuruldu.
Kapanacak yollar (07.00-11.00)
Çırağan Caddesi
Muallim Naci Caddesi
Kuruçeşme Caddesi
Bebek Arnavutköy Caddesi
Cevdet Paşa Caddesi Bebek Hamamı sokak kesişimine kadar.
Alternatif güzergahlar:
Barbaros Bulvarı
Eski Yıldız Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu
Bebek Yokuşu Caddesi
Beyazgül Caddesi.
