17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor: 11 ülkeden dev şirketler İstanbul'da bir araya gelecek

Yatırım Danışma Komitesi, yarın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak. Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ülkenin en üst düzey politika yapıcıları ile bir araya geleceği toplantının ana gündem maddesi "küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımlar" olacak.

Yatırım Danışma Komitesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanıyor. Toplantıda 11 ülkeden 30'dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası temsilcileri, ‘Küresel Tedarik Zincirleri' ve ‘Dijital Yatırımlar' başlıklarında görüş ve önerilerini paylaşacak.

Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor: 11 ülkeden dev şirketler İstanbul'da bir araya gelecek

Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen TOBB Başkan Yardımcısı Şekip Avdagiç, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Ozan Diren, YASED Başkanı Tolga Demirözü, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir ve DEİK Başkanı Nail Olpak katılacak.

Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor: 11 ülkeden dev şirketler İstanbul'da bir araya gelecek

Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine küresel bir vizyon kazandırmak amacıyla uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerini Türkiye'nin en üst düzey politika yapıcılarıyla bir araya getirecek olan toplantıda, pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi ele alınacak. Öte yandan Türkiye'nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zeka, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları da komitenin gündeminde bulunuyor. Bu yıl toplantının ana gündemi "küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımlar" olacak.

Yatırım Danışma Komitesi toplanıyor: 11 ülkeden dev şirketler İstanbul'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantında, Bakan Şimşek ile Bakan Kacır birer sunum yapacak. Program, ilgili uluslararası şirket temsilcilerinin katılımıyla sırasıyla ‘Küresel Tedarik Zincirleri' ve ‘Dijital Yatırımlar' başlıklı iki oturumla sürecek.

Yatırım Danışma Komitesi, uluslararası şirketlerden alınan önerilerin politika tasarımına yansıtılmasına yönelik istişare platformu niteliği taşıyor. Geçen yıl paylaşılan öneriler doğrultusunda teşvik sisteminin güncellenmesi, İklim Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, Emisyon Ticaret Sistemi hazırlıkları ve 5G altyapısına ilişkin ihale çalışmalarının ilerletilmesi gibi adımlar atılmıştı.

