Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani bugün sona eriyor.
BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borç yapılandırması düzenlemesi kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.
Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak duyurmuştu. Borç yapılandırma işlemleri bugün sona erecek.