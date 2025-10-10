Menü Kapat
TGRT Haber
17°
Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Kredi kartı borcu olanlar için yapılan düzenlemede sona gelindi. Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi bugün bitecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () bireysel borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü yani bugün sona eriyor.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

BDDK'nin 10 Temmuz tarihli kurul kararına göre, kredi kartı borç yapılandırması düzenlemesi kapsamında borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugün son gün

NE KADAR FAİZLE YAPILANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak duyurmuştu. Borç yapılandırma işlemleri bugün sona erecek.

ETİKETLER
#bddk
#tcmb
#faiz oranları
#kredi kartı
#Yeniden Yapılandırma
#Ekonomi
