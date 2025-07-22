İstanbul'da hangi yollar kapatıldı? IDEF 2025 nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bu sene İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 nedeniyle bazı yollar kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre 22 Temmuz ile 27 Temmuz aralığında İFM civarındaki bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPATILDI IDEF 2025?

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenirken yeni kararlar alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre kapalı olan yollar şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, İDEF 2025 Fuarı programı kapsamında 22- 27 Temmuz tarihleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir. Kapanacak yollar; Atatürk Havalimanı Yolu (Ana Nizamiye Önü Kavşak İle Kargo Terminali Binası Arası, Yeni Havalimanı Caddesinden İstanbul Fuar Merkezi Ayrımları, Atatürk Caddesi (Dünya Ticaret Merkezi İle İstanbul Fuar Merkezinden Yeni Havalimanı Caddesi Katılım Arası Tüm Yollar ), Osman Hamdibey Bulvarından Yeni Havalimanı Caddesine Çıkan Bağlantı Yolu, Atatürk Havalimanı Ana Nizamiye Önü Kavşaktan Ana Nizamiye İstikametine Çıkan Yollar"

Alternatif güzergah "Yeni Havalimanı Caddesi" olarak belirlendi.

İSTANBUL KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

IDEF 2025 nedeniyle kapalı olan yollar 27 Temmuz'a kadar kapalı olacak. Fuar, 26-27 Temmuz tarihlerinde halka açık olurken diğer günler profesyonel ziyaretçilere açık olarak belirlendi. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre fuar bitişine kadar belirlenen yollar kapalı olacak.