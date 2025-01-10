İstanbul'da meydana gelen deprem Tekirdağ'da da hissedildi

10 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:30

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'a oldukça yakın bir yerde meydana gelen sarsıntının ardından Tekirdağ'da deprem mi oldu sorusu gündeme geldi.

10 Ocak 2025 Cuma günü öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi.

Tekirdağ'da yaşayan ve sarsıntıyı hisseden vatandaşlar tarafından deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'un Avcılar, Büyükçekmece ilçelerinin yakınlarında Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.9 km derinliğinde bugün saat 12.24'de meydana gelen deprem Tekirdağ'dan da hissedildi.

Ayrıca vatandaşlar depremin Yalova'nın bazı kesimlerinden de hissedildiğini belirtti.

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 OCAK 2025

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi sürekli olarak güncelleniyor.

10 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen diğer depremlerin listesi ise şöyle: