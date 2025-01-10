Son dakika | İstanbul açıklarında korkutan deprem: Kandilli ilk verileri duyurdu

10 Ocak 2025 12:51 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:00

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.

Son dakika | Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika | Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberine göre Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre depremin derinliği 5.9 olarak kaydedildi.

SABAH SAATLERİNDE DE HATAY SALLANDI

Öte yandan AFAD sabah saatlerinde Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 13.3 km olarak ölçüldü. Korkutan deprem​, çevre illerde ve Suriye'de de hissedildi.