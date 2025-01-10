Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri tek tek sıraladı! '7 büyüklüğünde deprem olabilir'

10 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:32

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimciler birbiri ardına önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Naci Görür açıklamasında, "Doğu Anadolu sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar ise bölgede büyük bir deprem olup olmayacağını merak etmeye başladı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığı bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da meydana gelen depremin ardından gözler Doğu Anadolu'ya çevrildi. Prof. Dr. Tüysüz, "Bölgede büyük bir deprem olur mu?" sorusunu yanıtladı. Tüysüz ayrıca hangi illerin risk altında olduğuna dair de net konuştu.

"ENİNDE SONUNDA ERZURUM'DA DEPREM OLACAKTIR"

Erzurum’un içinden diri fay geçen Türkiye’nin 24 ilinden biri olduğunu söyleyen Tüysüz, “Bugün yarın deprem olacağına dair herhangi bir şey söyleyemeyiz ama eninde sonunda Erzurum ve çevresi depremlerle sarsılacaktır.” dedi.

Prof. Dr. Tüysüz, her an depreme hazır olunması gerektiğini vurguladı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR

Uzmanlara göre Erzincan’dan başlayan Gürcistan’a kadar uzanan Kuzey Doğu Anadolu Fayı'nda yer alan Erzurum’da büyüklüğü 7’yi bulabilecek deprem olabilir.

BÖLGE 41 YIL ÖNCE BÜYÜK DEPREMLE SARSILDI

Erzurum’da 1983 yılında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki Narman depremini anımsatan Tüysüz, “Dolayısıyla aynı şeyi geleceğe de yansıttığımız zaman yine 6.9-7 büyüklüğüne varan depremler olması gerekir.

RİSKLİ İLLERİ TEK TEK SIRALADI!

Bölgede dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise Bingöl Karlıova’dan başlayıp, Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bu fay hattının 7,2 büyüklüğüne varabilecek sarsıntı üretme potansiyeli olduğunu anlatan Tüysüz, “Bu deprem olduğu taktirde Bingöl, Erzincan, Elazığ o civarda etkili olur” dedi.