Son dakika | Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

10 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:32

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Hatay'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Trabzon'da deprem paniği! Korkutan açıklama geldi: Osman Bektaş iki ili işaret etti

Trabzon'da deprem paniği! Korkutan açıklama geldi: Osman Bektaş iki ili işaret etti

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.3 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre ise Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...