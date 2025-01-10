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Son dakika | Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 07:32
Son dakika | Hatay deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli ilk verileri paylaştı

Son dakika haberi... AFAD'dan alınan verilere göre Hatay'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilere göre Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 13.3 km olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 3.9 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre ise Hatay’ın Yayladağı ilçesinde saat 07.08 sıralarında bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

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Kaynak: tgrthaber.com
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