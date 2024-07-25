İstanbul'da minibüs ücretlerine gelen zamla beraber en kısa mesafe ücreti 18 TL'ye çıktı

25 Temmuz 2024 11:56 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 12:48

UKOME kararıyla deniz taksi ücreti açılış fiyatı belli oldu! 210 TL’ye yüzde 100 zam geldi

UKOME kararıyla deniz taksi ücreti açılış fiyatı belli oldu! 210 TL’ye yüzde 100 zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi dün toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapıldığını açıklamıştı.

Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı toplantısında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Zam haberinin ardından vatandaşlar minibüs ücretlerine zam yapılıp yapılmadığını merak etmeye başladı.

İSTANBUL MİNİBÜS ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI MI?

İBB UKOME temmuz ayı toplantısında metro, marmaray, metrobüs, İETT otobüslerine zam yapıldı.

Minibüslerde en kısa mesafenin ücreti 18 TL olurken, 4-7 kilometre arasında 19 TL, 7-11 kilometre arasında 20 TL, 11-15 kilometre arası 21 TL ve 15-20 kilometre aralığı 22,5 TL oldu.