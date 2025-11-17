Menü Kapat
17°
Aktüel
İstanbul’da neden çamurlu su akıyor? İSKİ musluklardan akan çamurlu suyun nedenini açıkladı

"İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor" diyenlerin sayısı artarken İSKİ nedenini duyurdu. Son günlerde Maltepe, Kadıköy civarında bulunan evlerden çamurlu su akması dikkat çekti.

İstanbul'da neden çamurlu su akıyor? İSKİ musluklardan akan çamurlu suyun nedenini açıkladı
17.11.2025
saat ikonu 17:29
17.11.2025
17.11.2025

Anadolu Yakası'nda meydana gelen çamurlu su sorunu sonrasında durumun sebebini de duyurdu.

İSTANBUL'DA NEDEN ÇAMURLU SU AKIYOR?

İSKİ, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerini kullanarak çamurlu suyun nedenini duyurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda kısa süreli olarak su kalitesinde farklılık oluşabiliyor.

İstanbul’da neden çamurlu su akıyor? İSKİ musluklardan akan çamurlu suyun nedenini açıkladı

MUSLUKTAN NEDEN ÇAMURLU KAHVERENGİ SU AKAR?

Son günlerde Kadıköy ve Maltepe civarında musluklardan kahverengi su akması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile nedeni belli oldu. Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle sularda geçici olarak su rengi değişmesi sorunu yaşandı.

