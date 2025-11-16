Menü Kapat
 Banu İriç

İlk Marburg virüsü vakası tespit edildi: Yüzde 88 kayıp riski var!

Etiyopyla ölümcül seyreden ilk Marburg virüsü ile karşı karşıya kaldı. Salgının bu türünün Doğu Afrika'daki diğer salgınlarla aynı olduğu DSÖ tarafından tespit edildi.

İlk Marburg virüsü vakası tespit edildi: Yüzde 88 kayıp riski var!
, ülkenin güneyindeki Jinka bölgesinde ilk Marburg virüsünü resmen açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Etiyopya'nın güneyindeki Jinka kasabasında Viral Hemorajik Ateş vakasının bildirildiği ve hastalığın niteliğinin doğrulandığı belirtti.

İlk Marburg virüsü vakası tespit edildi: Yüzde 88 kayıp riski var!

HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, Etiyopya Halk Sağlığı Enstitüsü Ulusal Referans Laboratuvarı tarafından yapılan genetik testlerin, hastalığın nedeninin olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Hastalığı önlemek ve kontrol altına almak için bölgeye çok disiplinli bir hızlı müdahale ekibinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu ekibin, toplum genelinde tarama, enfekte kişilerin izolasyonu ve tedavisi, toplumsal farkındalık kampanyaları ve şüpheli vakaların temas takibini de yapacağı aktarıldı.

İlk Marburg virüsü vakası tespit edildi: Yüzde 88 kayıp riski var!

BULAŞTIRDIĞI KİŞİLERDE ÖLDÜRÜCÜLÜK YÜZDE 88

Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor.

Yarasalardan insanlara bulaşan virüs, enfekte kişilere temas yoluyla yayılıyor. Belirtileri arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı görülüyor.​​​​​​​

Dünya Sağlık Örgütü, virüse karşı özel tedavi veya aşının bulunmadığını ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisinin geliştirildiğini açıkladı.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

