İstanbul'da suya %36 zam yapıldı

14 May 2024 18:12 - Güncelleme : 14 May 2024 18:17

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) olağan genel kurulunda alınan kararla, İstanbul'da suya zam yaptı.

Meclis toplantısında İSKİ'nin suya zam teklifi kabul edildi.

Konutlarda kullanılan suya %36'ya varan oranlarda zam yapıldı.

Buna göre, konutlarda 0-15 metreküp arası su kullanımına yüzde 36'lık zamla birim fiyatı 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, 16-30 metreküp arası ikinci kademeye yüzde 44'lük zamla birim fiyatı 34.14 TL'den 49.17 TL'ye çıkarıldı.

İş yerlerindeki su için belirlenen ücret 0-15 metreküp arası için 84.51 TL olarak belirlendi.