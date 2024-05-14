İstanbul'da suya %36 zam yapıldı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 18:12 - Güncelleme : 14 May 2024 18:17
İstanbul'da suya yapılan büyük zam kararı! İSKİ'nin aldığı kararla birlikte, hem konutlarda hem de iş yerlerinde su ücretlerine yüzde 36'ya varan oranlarda zam yapıldı. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) olağan genel kurulunda alınan kararla, İstanbul'da suya zam yaptı.
Meclis toplantısında İSKİ'nin suya zam teklifi kabul edildi.
Konutlarda kullanılan suya %36'ya varan oranlarda zam yapıldı.
Buna göre, konutlarda 0-15 metreküp arası su kullanımına yüzde 36'lık zamla birim fiyatı 23.72 TL'den 32.28 TL'ye, 16-30 metreküp arası ikinci kademeye yüzde 44'lük zamla birim fiyatı 34.14 TL'den 49.17 TL'ye çıkarıldı.
İş yerlerindeki su için belirlenen ücret 0-15 metreküp arası için 84.51 TL olarak belirlendi.
Kaynak: TGRT Haber