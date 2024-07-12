İstanbulkart öğrenci indirimine yaş kısıtlaması: 30 yaş ve üzeri öğrencilere %10 indirim uygulanacak

12 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 10:02

İBB Meclisi, temmuz ayının üçüncü oturumunda Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün İstanbulkart Yönetmeliğinde öğrenci tanımı değişikliği görüşülerek 30 yaşından gün almış öğrencilerin indirim tarifesi yüzde 50’den yüzde 10’a düşürüldü.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ YAŞ SINIRI VAR MI?

İBB Meclisinde, Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün İstanbulkart Yönetmeliğinde yapılan öğrenci tanımı değişikliği kapsamında; liseyi bitiren üniversite sınavına girip yerleşemeyen veya tercih yapmayan kişiler 1 yıl boyunca öğrenci sayılacak.

Hukuk ve Bütçe Komisyonunda öğrenci tanımı değişikliği raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder.

Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır.”

İSTANBUL'DA AKBİL 30 YAŞ ÜSTÜNE KAÇ TL OLDU, BİR BASIM KAÇ TL?

30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararıyla Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanmasıyla bu öğrencilerin tarife ücreti 15,93 TL oldu.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ İNDİRİMİ KAÇ TL?

Hukuk ve Bütçe Komisyonunda öğrenci tanımı kapsamında yer alan 30 yaşından küçük öğrencilere İstanbulkart Tam tarifesi üzerinden yüzde 50 indirim oranı uygulanır. Buna göre İstanbulkart öğrenci ücreti 8,64 TL olmuştur.

İSTANBULKART TAM ÜCRET NE KADAR?

Akbil yerine kullanılmaya başlanan İstanbulkart tam ücret tarifesi 17,70 lira olarak belirlendi.

İSTANBULKART 30 YAŞ ÖĞRENCİ SINIRI GELDİ Mİ?

30 yaş ve üzerine UKOME kararıyla Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim tarifesinin önümüzdeki günlerde uygulamaya başlanması bekleniyor.

İSTANBULKART AYLIK ABONMAN ÜCRETİ 30 YAŞ ÜSTÜNE KAÇ TL?

Aylık abonman ücreti 30 yaş üstü için artık öğrenci fiyatı olmayacak. 13 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan İstanbulkart tarifeleri şu şekildedir;

İSTANBULKART

Tam: 17,70 TL

Öğrenci: 8,64 TL

Sosyal: 12,67 TL

MAVİ KART

Tam: 1389,00 TL

Öğrenci: 250 TL

Sosyal: 864 TL