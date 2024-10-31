İstanbul'un en kalabalık ilçesi TÜİK tarafından açıklandı
TÜİK tarafından her yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre il ve ilçelerin nüfuslarının oranları açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'un en kalabalık ilçesinin ne olduğu merak ediliyor. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en ve İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin verileri her yıl açıklanıyor.
2024 yılının sona ermesine birkaç ay kala vatandaşlar tarafından İstanbul'un en kalabalık ilçesinin ne olduğu merak edilmeye başladı.
İSTANBUL'UN EN KALABALIK İLÇESİ HANGİSİ?
Türkiye nüfusunun 2023 yılı verilerine göre yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Esenyurt'ta 939 bin 497 kişi ikamet ediyor.
2023 yılında yayınlanan TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'nin en fazla nüfuslu ilçeleri şöyle:
- Esenyurt - 978.007
- Şahinbey - 939.497
- Çankaya - 937.546
- Keçiören - 923.404
- Osmangazi - 885.273
- Şehitkamil - 867.193
- Küçükçekmece - 792.030
- Seyhan - 787.771
- Pendik - 743.774
- Ümraniye - 723.760
TÜRKİYE'NİN EN AZ NÜFUSLU İLLERİ HANGİSİ?
TÜİK tarafından açıklanan bilgilere göre Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçeleri Konya, Afyonkarahisar, Bingöl, Kırklareli ve Eskişehir'de yer alıyor.
1.854 kişilik nüfusu ile Konya Yalıhüyük, Türkiye'nin en düşük nüfuslu ilçesi oldu.
En düşük nüfuslu ilçeler ise şöyle:
- Konya - Yalıhüyük - 1.854
- Afyonkarahisar - Kızılören - 2.107
- Bingöl - Yayladere - 2.304
- Kırklareli - Kofçaz - 2.308
- Eskişehir - Han - 2.352