İstanbul'un en kalabalık ilçesi TÜİK tarafından açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ekim 2024 15:31 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 15:31

TÜİK tarafından her yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre il ve ilçelerin nüfuslarının oranları açıklanıyor. Vatandaşlar tarafından İstanbul'un en kalabalık ilçesinin ne olduğu merak ediliyor. 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin en ve İstanbul'un en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu.