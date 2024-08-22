İsviçre ligi puan durumuna göre Lugano dördüncü sırada yer alıyor

22 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:04

Beşiktaş Lugano maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Beşiktaş Lugano maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda ilk maçına bugün çıkacak.

Lugano ile eşleşen siyah-beyazlıların deplasmanda oynayacağı ilk karşılaşma saat 21.30'da oynanacak.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar tarafından Lugano'nun nerenin takımı olduğu ve İsviçre ligindeki puan durumu merak ediliyor.

LUGANO NERENİN TAKIMI?

Lugano FC, İsviçre'nin aynı ada sahip olan şehrinde 1908 yılında kuruldu.

2004 yılında maddi sorunlar nedeniyle küme düşürülen kulüp 2008 yılında AC Lugano adıyla tekrardan kuruldu.

2008'de adını yeniden Lugano FC olarak değiştiren kulüp maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynuyor.

LUGANO'NUN İSVİÇRE LİGİNDE PUAN DURUMU GÜNCEL 2024?

UEFA ligler sıralamasında 14. sırada yer alan İsviçre Süper Ligi dört hafta önce başladı.

Lugano ligde oynadığı 4 karşılaşmanın ilk 3'ünü kazanırken son maçta ise Luzern'e 3-2 mağlup oldu.

İsviçre Süper Ligi'nde Lugano 9 puan ile dördüncü sırada yer alıyor.