İtalya ABD voleybol maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! VNL’de çeyrek final

Dünyanın her yerinden takip edilen VNL'de final heyecanı başlıyor. Bugün 17.30'da oynanacak olan İtalya ABD voleybol maçının saati ve yayınlandığı kanal netleşti.

İTALYA ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabında bugün İtalya ile ABD 17.30'da karşı karşıya gelecek. Lodz şehrindeki Atlas Arena'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada oynanacak olan müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği VNL'de Türkiye'nin rakibi Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak. Yarı final karşılaşmaları 26 Temmuz'da oynanırken 27 Temmuz'da final etabı oynanacak.

23 Temmuz günü oynanacak olan voleybol maçları şöyle:

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çeyrek Final

İtalya - ABD | 17:30 | TRT Spor Yıldız

Polonya - Çin | 21:00 | TRT Spor Yıldız

VNL ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI 2025

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde maç programı belli oldu. Ülkelerin çeyrek final müsabakalarının takvimi şöyle:

17.30 İtalya-ABD

21.00 Polonya-Çin

24 Temmuz Perşembe:

17.30 Japonya-Türkiye

21.00 Brezilya-Almanya