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 | Ceyda Altun

Orman yangınları için İtfaiye ekiplerinden kritik uyarı!

İtfaiye ekipleri Kocaeli'nde sıcakların gelmesiyle artan orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı. Yetkililer vatandaşa düşen önlemin en büyük destek olduğunu vurguluyor. "Orman yangınlarının önlenmesi adına başta anız ve bahçe temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği belirtildi." Herhangi bir duman veya ateş görülmesi durumunda ise derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi istendi.

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Orman yangınları için İtfaiye ekiplerinden kritik uyarı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 11:32

'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangınları konusunda vatandaşlar uyarıldı. Yetkililer, en büyük önlemin vatandaşlar tarafından gösterilecek ve hassasiyet olduğunu vurguladı.

EN BÜYÜK ÖNLEM, DİKKAT VE HASSASİYET


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi; artan hava sıcaklıkları, kuvvetli rüzgarlar ve düşen nem oranlarına bağlı olarak oluşabilecek orman yangınları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Büyükşehir İtfaiyesi, yangın riskine karşı önleyici tedbirler ile 24 saat esaslı görev yaparken, en büyük önlemin vatandaşlar tarafından gösterilecek dikkat ve hassasiyet olduğunu vurguladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte riskinin ciddi seviyelere ulaştığını belirten Kocaeli itfaiyesi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi adına başta anız ve bahçe temizliği amacıyla kesinlikle ateş yakılmaması gerektiği belirtildi. Ayrıca, çöp ve sigara izmaritlerinin ormanlık alanlara ya da yol kenarlarına atılmaması konusunda da uyarı yapıldı.

Orman yangınları için İtfaiye ekiplerinden kritik uyarı!

TARIM ARAZİLERİNDE YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ VE SU TANKERİ BULUNDURULMASI GEREKİYOR


İtfaiye yetkilileri, tarım arazilerinde çalışan iş makinelerinin yanında mutlaka tüpü ve su tankeri bulundurulması gerektiğini, ormanlık alanlarda yasaklanan bölgelere girilmemesi ve izin verilen alanlar dışında piknik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir duman veya ateş görülmesi durumunda ise derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi istendi. Orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin önlem almak olduğu belirtilirken toplumsal farkındalık ve iş birliğinin hayati önem taşıdığı bir kez daha hatırlatıldı.

Orman yangınları için İtfaiye ekiplerinden kritik uyarı!
ETİKETLER
#kocaeli
#orman yangını
#yangın söndürme
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#Önlem
#Hassasiyet
#Aktüel
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