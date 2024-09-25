İtfaiye Haftası 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanacak

25 Eylül 2024 11:54 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:55

İtfaiye Haftası, Türkiye’de her yıl 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında itfaiyecilerin toplumdaki önemli rollerine dikkat çekmek amacıyla kutlanır.

Eczacılar Günü Türkiye'de 14 Mayıs'ta, dünyada ise 25 Eylül'de kutlanıyor

Eczacılar Günü Türkiye'de 14 Mayıs'ta, dünyada ise 25 Eylül'de kutlanıyor

İtfaiye Haftası, yangın güvenliği konusunda toplumu bilgilendirmek, itfaiyecilerin çalışma koşullarını daha iyi anlamak ve onları onurlandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanır.

İTFAİYE HAFTASI NE ZAMAN?

Türkiye’de her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında özellikle yangınlarda ön planda olan itfaiyecileri anmak için İtfaiye Haftası düzenlenir.

İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ NELER?

İtfaiye Haftasında özellikle okullarda ve kamu kuruluşlarında yangın tatbikatları, seminerler ve çeşitli bilgilendirme etkinlikleri yapılır.

İTFAİYE HAFTASI NEDEN 25 EYLÜL’DE BAŞLIYOR?

İtfaiye Haftasının 25 Eylül tarihinde başlamasının sebebi, Türkiye’de ilk modern belediye itfaiyesinin İstanbul’da bu tarihte kurulmasından kaynaklanır.

TÜRKİYE’DE MODERN İTFAİYE TEŞKİLATI NE ZAMAN KURULDU?

Türkiye’de modern itfaiye teşkilatı ilk olarak 1826 yılında Dergah-ı Ali Tulumbacı Ocağı adıyla kuruldu.