İUP maaşlarının hesaplara ne zaman yatacağı bekleniyor

07 Kasım 2024 09:20 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 09:22

Vatandaş 2024 İUP maaşlarının yatacağı tarihi bekliyor. Son olarak TYP maaşları gitmiş yerine İUP maaş sistemi getirilmişti. Eski adıyla TYP olarak bilinen İşgücü Uyum Programı maaşı ödeme tarihi için beklentiler de arttı.

İŞKUR tarafından yürütülmeye başlanan ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim programı olan İUP’da ilk maaş dönemine giriliyor.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

TYP-İUP maaşı ödeme tarihi programa kayıtlı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İUP maaşları, Türkiye İş Kurumu tarafından vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

İşgücü Uyum Programı eski adıyla TYP maaşları kapsamında çalışanların ödemelerinin ne zaman yatacağına dair net bir tarih henüz açıklanmış değil.

Ancak, maaş ödemelerinin Kasım ayı içerisinde önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

İUP TYP MAAŞ KAÇ LİRA ÖDEMELER NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen ve işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim programı olan İUP-TYP maaşlarının nasıl hesaplanacağı da engelli vatandaşlar, kadınlar ve eski hükümlüler tarafından merak ediliyor.

Ödemeler, programda çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ekim ayından itibaren maaşlarda artış yapılacağı ve bununla birlikte aylık miktarın 12 bin TL'ye çıkarılacağı ifade ediliyor.