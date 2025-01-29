İYİ Parti grup toplantısı ne zaman, saat kaçta? Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu

29 Ocak 2025 09:02 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:16

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapacak. Vatandaşlar tarafından İYİ Parti grup toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bugün (29 Ocak 2025 Çarşamba) TBMM'de İYİ Parti Genel BaşkanıMüsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında gündem ile ilgili konuşma yapacak.

Dervişoğlu sosyal medya hesabı (X, eski adıyla Twitter) üzerinden grup toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağını açıkladı.

İYİ PARTİ GRUP TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı bugün saat 10.30'da başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Müsavat Dervişoğlu grup toplantısının partisinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Dursun Müsavat Dervişoğlu, 1 Şubat 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Fatsa'da tamamladı. Lise eğitim öğretimini ise Ankara, Fatsa ve Samsun'da gördü.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Dervişoğlu, 1991 yılında İzmir'de ticarete atıldı.

2000-2011 yılları arasında MHP İzmir İl Başkanlığı görevini yapan Dervişoğlu, 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, ancak seçimleri kazanamadı.

2011 yılında yapılan genel seçimlerde MHP İzmir milletvekili adayı da olan Dervişoğlu, seçimleri yine kazanamadığı için meclise giremedi.

17 Nisan 2017 yılında ise MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin 200 kurucu üyesi arasında yer alan Dervişoğlu 2018 Genel Seçimlerine İYİ Parti İzmir milletvekili olarak seçildi.

2024 yerel seçimlerinin ardından ise İYİ Parti'de düzenlenen olağanüstü genel kurulda genel başkan olarak seçildi.