Müsavat Dervişoğlu'ndan Kürşad Zorlu açıklaması: Kalanlarla siyaset yaparım
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ocak 2025 14:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:27
Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Kürşad Zorlu'nun partiden istifasıyla ilgili konuştu. Dervişoğlu bir gazetecinin sorusuna, "Ben gidenin arkasından bir şey söylemem, kalanlarla siyaset yaparım" dedi.
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a destek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne geldi. Burada bir gazeteci, Dervişoğlu'na Kürşad Zorlu'nun istifasını sordu.
Dervişoğlu gazetecinin sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:
"Ben gidenin arkasından bir şey söylemem, kalanlarla siyaset yaparım"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com