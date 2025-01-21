Müsavat Dervişoğlu'ndan Kürşad Zorlu açıklaması: Kalanlarla siyaset yaparım

21 Ocak 2025 14:54 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 15:27

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Kürşad Zorlu'nun partiden istifasıyla ilgili konuştu. Dervişoğlu bir gazetecinin sorusuna, "Ben gidenin arkasından bir şey söylemem, kalanlarla siyaset yaparım" dedi.