Müsavat Dervişoğlu'ndan Kürşad Zorlu'ya sert tepki: Siyasetçi kisvesine büründürülen mafya bozuntusu!

15 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 12:07

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İmralı görüşmelerine sert tepki gösterdi. Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın örgüte af çağrısı yapması karşılığında af sürecinin gündeme geleceğini savunan Dervişoğlu, "Bu eski bir ihanet sürecinin devamı, buna geçit vermeyeceğiz. Kürtler bizim kardeşimiz ama Abdullah Öcalan canisi düşmanımız" dedi. Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'nun kendisi hakkındaki sözlerine de sert sözlerle tepki gösterdi.

İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti'nin İmralı​ heyetinin gerçekleştirdiği görüşmelere tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu, "Yürüttükleri sürece isim vermekten bile kaçınanlara sesleniyorum. Bu Türk milletinin geleceğine kasteden bir kalkışmadır. Buna geçit vermeyeceğiz" dedi. Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti'den istifa eden Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya da zehir zemberek sözlerle cevap verdi.

Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bunlar miting meydanlarında milli ve manevi değerlerimizi sömürmekten kaçınmayanlardır. Dini siyasi malzeme yapmaktan bile çekinmeyenlerdir. Şehit tabutunu kürsü yaparak, cenazede propaganda yapan yine bunlardır. Katil terörist başını meclise getirme cüretini, milletten esirgedikleri umudu o katile bir hak olarak vermeyi düşünen ve bunu da devlet aklı kaplamasıyla dolaşıma sokan, elbette yine bu iktidar ve ortaklarıdır. Vatanı, yasayı, örfü, töreyi, kutsal olan ne varsa tek adamlık uğruna paspas edip çiğneyenlerin banisi her zaman bunlardır.

Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. Bugün sessiz kalırsan yarın çıkartacak bir sesin kalmayacak.

"ABDULLAH ÖCALAN DÜŞMANIMIZ"

Yürüttükleri sürece isim vermekten bile kaçınanlara sesleniyorum. Bu yeni bir paradigma değil eski bir ihanet sürecinin devamıdır. Bu Türk milletinin geleceğine kasteden bir kalkışmadır. Bu kalkışmaya asla geçit vermeyeceğiz. Kürtler bizim kardeşimizdir, her şeyimizdir ama Abdullah Öcalan canisi ve PKK düşmanımız ve hiçbir şeyimizdir. Teröre, teröriste, bölücülüğe verecek bir tek çakıl taşımız yoktur."

BAHÇELİ'YE 'CUKKA' CEVABI

Müsavat Dervişoğlu'nun "İki dil, iki bayrak, iki devlet istenirse biz de üzerimize düşeni yaparız. ‘Kılıç hakkımız’ neyse onun icaplarını yerine getiririz" söylemine dün cevap veren MHP lideri Devlet Bahçeli​, "Terörsüz Türkiye’nin doğuşundan rahatsız olan bazı döneklerin iki devletin, iki bayrağın iki dilin isteneceğini hezeyan komasına gire gire duyurmaları sadece ve sadece hamaset tiyatrosudur. Kılıç hakkının ne olduğunu bilmeden, bu hakkı diline dolayanların esas dert ettiği hakkın ‘cukka’ hakkı olduğunu bilmeyen mi vardır?" diye konuşmuştu.

Bahçeli'nin bu sözlerine cevap veren Dervişoğlu ise "Sayın Bahçeli bir taraftan konuşacak. Ben bir taraftan Türk milletinin dertlerini konuşacağım. Ama Kılıç hakkının ne olduğunu öğrenmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

KÜRŞAD YILMAZ'A SERT TEPKİ

Dervişoğlu, suç örgütü liderliğinden uzun yıllar hapis cezası alan Kürşad Yılmaz'ın kendisi hakkındaki "Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde soğan pehlivanlığı yapacağına, onun ölüm emrini verenlerin ülkücü camiaya bulaştırmak istedikleri çamuru düşün. Şimdi bu çamuru seninle sıvayabileceklerini sanıyorlar" sözlerine de cevap verdi.

Dervişoğlu, "İsimsiz ve cisimsiz bir kişi, o daha kundaktayken başkanlığını yaptığım Ülkü Ocakları adına beni ve bu ihanet planına itiraz eden tüm milliyetçileri, fütursuzca tehdit ediyor. Bu da yetmiyor, iki kare fotoğrafla siyasetçi kisvesine büründürülen mafya bozuntuları, sosyal medya üzerinden ahkam keserek ve tertemiz pınar suyuna, lağım gibi karışarak, muhataplık oluşturmaya çalışıyor. Ne günlere kaldık yarabbim! Bizi bu hallere düşürenler utansın" dedi.