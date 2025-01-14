DEM Parti'den Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısına cevap geldi

14 Ocak 2025 15:36 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 15:46

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gerçek dışı iddiaların çözüm sürecine zarar verdiğini söyleyip "Kimse reyting uğruna ucuzluk yapmasın" diye konuştu. DEM heyetinin İmralı'ya ikinci ziyaretin tarihine ilişkin açıklama yapan Tuncer Bakırhan, MHP lideri Bahçeli'nin "İkinci görüşmeden sonra PKK'nın bittiği açıklanmalı" şeklindeki çağrısına da cevap verdi.

DEM Parti​ Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan​, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıyla başlayan barış görüşmelerine ilişkin süreci değerlendiren Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin İmralı​'ya ikinci ziyaretle ilgili yaptığı yeni çağrıya da cevap verdi.

"KİMSE REYTİNG UĞRUNA UCUZLUK YAPMASIN"

DEM Parti'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyım atanmasına tepki gösteren Bakırhan, İmralı görüşmelerine ilişkin de "Gerçek dışı iddialarla sürecin ciddiyetine halel getirmek en büyük çözüm karşıtlığıdır. Kimse reyting uğruna ucuzluk yapmasın. Kürt sorunun çözümü sadece Kürtleri değil, toplumun bütün kesimlerini rahatlatır. Halen birileri iki dil, iki bayrak diye yanlış algı oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET NE ZAMAN?

Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da cevaplayan Tuncer Bakırhan, DEM Parti'nin heyetinin İmralı'ya gerçekleştireceği ikinci ziyarete ilişkin, "İmralı'ya ne zaman gidilecek biz de bilmiyoruz. Umarım en yakın zamanda giderler. Bizim de talebimiz bu" diye konuştu. DEM heyetinin İmralı'ya gitmek için zaten bir başvurusunun olduğunu söyleyen Bakırhan, "Heyetimiz birinci görüşmeyle ilgili paylaşımlarını çok net şekilde yaptı. İkinci görüşme olursa kamuoyunu bilgilendirirler" diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇAĞRISINA CEVAP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada yaptığı "DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın bittiği açıklanmalı" çağrısına cevap veren Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli'nin söylediği şu söz önemli; sorunlar yok sayılarak çözülmez. Kürt meselesi, Kürt sorunu, Türkiye demokratikleşmesi diye Türkiye'nin sorunları var. Bunlar yok sayılarak çözülmez diyorum. İmralı'dan nasıl bir çağrının geleceğini biz de bilmiyoruz. O çağrının gelebilmesi için heyetin gitmesi, kapıların açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ŞARTLAR OLUŞURSA HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ"

Bahçeli ile yüz yüze görüşmeye de açık kapı bırakan Bakırhan, "Daha önce de söylemiştik. Zemin, şartlar ve koşullar oluşursa biz herkesle görüşürüz" dedi.