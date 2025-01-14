Son dakika | Devlet Bahçeli'den Abdullah Öcalan'a yeni çağrı: İkinci görüşmede PKK'nın bittiğini açıklamalı

14 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 12:04

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yeni bir çağrıda bulunarak, DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştireceği ikinci ziyaretten beklentisini açıkladı. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim açıklamalarına da cevap verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan​'ın İsrail'den füze duvarı satın alıp Ege'deki 12 adaya inşa edeceği iddiasına sert tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Türkiye Mavi Vatan'dan vazgeçmez. Atina yönetimi ayağını denk alsın, sonuçları ağır olur" dedi. Yeni başlayan barış süreci kapsamında DEM Parti'nin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendiren Devlet Bahçeli, DEM heyetinin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyaret öncesi PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'a yeni bir çağrıda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"EMPERYALİZMİN SENARYOLARINA KARŞI TAHKİMATI YOĞUNLAŞTIRIYORUZ"

"Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklık ötesi bir saflıktır. Türkiye, çok güçlü bir devlettir. Her sorun başlığını kararlılıkla alacak, milli perspektif sınırlarında müdahale edebilecek cesarettedir. Aciz değiliz, harap değiliz, zayıf değiliz, tükenmiş değiliz, esir değiliz, bitkin değiliz. Büyüklük taslayan küçük insanlardan müteşekkil bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir ehemmiyeti yoktur. Bu siyasi garabetler haricinde Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamak amacıyla fikir birliği teşekkül etmiştir.

Detaylar konusunda belirsiz davranmıyoruz. İkircikli bir tarzın kıyısında köşesinde dolaşmıyoruz. Neye inanıyorsak onu söylüyoruz. Çünkü aziz ülkemizin istikbalini düşünüyor, istiklaline hizmet ediyoruz. Çevremizde cephe açan kara emperyalizmin senaryolarına karşı tahkimatı yoğunlaştırıyoruz.

"TÜRKİYE MAVİ VATAN'DAN VAZGEÇMEZ"

Yunanistan'ın Ege adalarına füzeleri konuşlandırma hazırlıkları iyi komşuluk özlemlerini temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayriaskeri adaların silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır. Ege'yi cepheleşme girdabına çekmektedir. Ege'de bulunan 7 ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakın olan 12 Ada başta olmak üzere, Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, Türk milletinden ayak oyunları ile çalınmıştır. Türkiye, 12 Ada'sız yaşasa bile 12 Ada'nın Türkiye'siz yaşaması tam bir hayaldir. Ege'nin karşı kıyısında saldırgan politika takip etmenin hiç kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. Türkiye, mavi vatandaki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir.

"ATİNA AYAĞINI DENK ALSIN"

Kaybeden asla Türkiye olmayacaktır. Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum. Yunanistan'ın yaptığının sonuçları ağır olur.

Gerginliklerle yumuşamalar, uzaklıklarla yakınlaşmalar, istikrarlı ilişkilerle ani kopuşlar uluslararası ilişkilerde şekil değiştirmektedir. Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Tarih bize diyor ki, batıda güçlü olmak, doğuda temin edilecek dirliğe ve güvenliğe bağlıdır. Aynı kaidenin coğrafyamızın kuzey ve güney istikametinde de geçerli olduğunu gözden uzak tutmamak lazımdır.

"MHP İLE KÜRTLERİ DÜŞMAN GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR"

Bölgesel ve küresel bir buhran dönemi görünmekte. İç cephe dengelenmeli, hızımı kesen bagajları boşaltmalıyız. Tam bir buçuk asırdır Türk-Kürt arasında açılmak istenen ölümcül uçurumu ebediyen kapatmadıktan sonra bin yıllık kardeşlik çağrısını gerçek manasına nasıl tahvil edeceğiz? Kürt kardeşlerimize bizi kötülediler, aramıza çomak sokmak amacıyla her yalan ve iftirayı attılar. MHP ile Kürtleri düşman göstermek amacıyla iç ve dış menşeili hain bir propagandayı devamlı güncelleyip körüklediler.

Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık, onları öteki ve sorun görmedik. Hep birlikte Türk milleti olduğumuzu savunduk. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez, Brüksel'dekiler sizi benden daha iyi anlayamaz, Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez. Türk ile Kürdün alın yazısı bir yazıldı. Hepimiz Türk milletiyiz.

"YA KARDEŞÇE YAŞAYACAĞIZ YA ANADOLU'DAN ATILACAĞIZ"

Ya bu vatan üzerinde kardeşçe yaşayacağız ya da millet olarak yalnızca Diyarbakır'dan değil Anadolu'dan atılacağız. Yedi düvelin karanlık planları durmuyor. Terörist PKK'yı taşeron olarak kullanıyor, dağlarımızdaki silahlı eşkıyaları besliyor. Birbirimizden kopmamızı istiyorlar, kardeş kavgasının tarafı olalım istiyorlar. Birbirimize küselim ve çözülelim istiyorlar. Aramızı bozmaya çalışıyorlar. Birlikteyken amaçlarına ulaşamayacaklarını biliyorlar. Şimdi de dağıtarak sonuç almayı istiyorlar ama asla başaramayacaklar. Bizi asla bölemeyecekler.

DEM PARTİ'NİN ZİYARETLERİ

Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet verici. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Vakit gecikmeksizin hak ve hukuku müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Bölücülük damarını kesmenin, ayrık otlarını temizlemenin, eş anlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında bir çare kalmamıştır. Terör örgütü için deniz bitmiştir. Fırat'ın iki yakası terörden arındırılmalı.

"İMRALI İLE 2. GÖRÜŞMEDE PKK'NIN BİTTİĞİ AÇIKLANMALIDIR"

DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya teslim olmalı ya da kaçınılmaz sonları ile karşılaşmalıdır. Terörle pazarlık olmaz. Müzakere yapılmaz. Yalnızca mücadele edilir. Biz hala olduğumuz yerdeyiz. Çizgimizden ödün verecek kadar şuursuz değiliz.

ÖZGÜR ÖZEL'E ERKEN SEÇİM CEVABI

Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırma ve yalandır. Özgür Bey'in hemen seçim çağrısı, gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının göstergesi. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey bırak bu işleri, hesabını kitabını seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Erken seçim düşü görmek, kurt ininde çakal izi aramak gibidir. Seçimlerin erkene alınması gibi bir durum yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı siyasi istikrar sonuna kadar müdafaa edilecek."

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Öte yandan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Devlet Bahçeli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmralı heyetinin ziyareti sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Bahçeli, "Gelişmeler gayet uyumlu ve olumlu gelişmedir. İnşallah terörsüz Türkiye olacak ve bunda herkesin katkısı olacaktır" ifadelerini kullandı.