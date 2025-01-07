Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin Gazze tehdidine cevap: Terör bitecek, kardeşlik bilenecek

07 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:58

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM-İmralı görüşmesi sonrası ilk grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni yüzyılda ayrışmadan söz edilemeyeceğini belirten Devlet Bahçeli, "Devir değişti, zincir kırıldı. Boşa geçirecek bir saniye bile yok. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek" diye konuştu. Bahçeli, DEM Parti'li Tülay Hatimoğulları'nın 'Gazze' tehdidine de cevap verdi.

Geçen yılın ekim ayında yaptığı tarihi 'Öcalan' çağrısıyla yeni bir çözüm sürecini gündeme getiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli; başlayan yeni süreç, terörle mücadele ve Suriye​'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Geçen hafta İmralı'yı ziyaret eden DEM​ Parti heyetiyle görüşen Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında çarpıcı mesajlar verdi.

Türkiye​ Yüzyılı'nda ayrışmadan bahsedilemeyeceğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Top çevirerek siyaset yapanların süresinin dolduğunu ifade eden Bahçeli, "Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat nefes alacak" dedi. Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Devlet Bahçeli, "Sınırlarımızda terör örgütü istemiyoruz. Suriye'de PKK/YPG'ye yer yok" diye konuştu. Siyasette kararlılık mesajı veren Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı. Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yeni süreçle ilgili "Ya barışı inşa edeceğiz ya her yer Gazze olacak" sözlerine de cevap verdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TERÖR BİTECEK, TÜRKİYE NEFES ALACAK"

"Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Devir değişmiş taşlar yerinden oynamış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek yoktur. Artık etnik bloklaşmadan bahsedilemez. Devir değişmiş zincir kırılmıştır. Top çevirerek siyaset yapanların süresi de dolmuştur. Boşa geçirecek bir saniyemiz de yoktur. Bize milliyetçilik dersi vermeye çalışanlara da aldırış etmiyoruz. Terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.

DEM'Lİ HATİMOĞULLARI'NIN 'GAZZE' BENZETMESİNE CEVAP

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Tehditvari üslupla her yerin Gazze olacağını iddia edenlere hatırlatırım ki, eğer yıkılmış Gazze’nin Türkiye’ye taşınacağını ima ediyorlarsa, o zaman buna niyet etmeyi aklından geçirenlerin, Siyonist barbarlıkla eş zamanlı açacakları karanlık cephenin makberleri olacaklarını unutmamaları mühim bir ikazımızdır. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir.

"SURİYE'DE PKK​'YA YER YOK"

Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Vakit Suriye'nin ayağa kalma vaktidir. Bölücü terör örgütü PKK/YPG Suriye'de asla yeri olmadığını anlamıştır. Suriye'deki yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek vermek gerekir. ABD yeni yılla birlikte oynanan DEAŞ oyunu. Suriye'de sinsi bir planın yapılacağını anlamak değil de nedir? Alçak bir tasarımın kanlı planlamanın olmadığını kim söyleyebilir? Büyük resme bakıldığında tehlike yanı başımızdadır. Emperyalist kaos üzerimize geliyor. Kürt-Türk kardeşliğini bozmaya çalışanlarla mücadelemiz can pahasına sürecektir. Ne vatanımızdan fedakarlık ederiz ne de milletimizden vazgeçeriz.

FERDİ TAYFUR AÇIKLAMASI

Özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müzik bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziği çağdışı bulmuştur. Arabesk insanın kendisine bakışını yürek sesine kulak vermesini sağlayan bir anahtardır. Merhum Ferdi Tayfur'a huzurlarınızda bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun. Hatırasıyla herkese yetecek.

"İSLAM, TERÖR İLE BAĞDAŞTIRILAMAZ"

Biz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur. İslam terör ile bağdaştırılamaz. Türk İslam alemi direnmeli, ayağa kalkmalı. Adaletli paylaşım insanca yaşam herkesin kaderi olmalı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Söz verdik kesinlikle yaşatacağız. İhanet dalgalarına direneceğiz, korkulukları devireceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yukarılara çıkarılacaktır. Ne yaparsak açık yapar, adam gibi yaparız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Biz şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket'iz. Başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz.

Darbe teşebbüsü ile altın vuruşu yapamayanlar ekonomik silahlarla etrafımızı sarmaya teşebbüs etmiş, alayı püskürtülmüştür. Yedi düvel karşımızda dizilse de biz bu bayraktan bu vatandan asla ödün vermeyeceğiz."