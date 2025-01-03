DEM - Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte dikkat çeken 3 madde

03 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:22

DEM Parti heyeti 28 Aralık'ta İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Bu ziyaretin ardından heyet dün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken konuşulanlara ilişkin önemli iddialar ortaya atıldı.

28 Aralık'ta PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, TBMM​'de temaslara başladı. Heyet dün önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Görüşme sonrasını herhangi bir açıklama yapılmazken Rudaw, DEM Parti ile MHP görüşmesine dair önemli iddialar ortaya attı.

TBMM AF ÇIKARSIN

İddialara göre; İmralı ziyareti sonrası Bahçeli​ ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti.

KAYYUMA MAHKEME KARARI OLSUN

Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi.

TERÖR YASASI DEĞİŞSİN

DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti.