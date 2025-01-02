Son dakika | DEM Parti'nin 'İmralı' heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

02 Ocak 2025 10:53 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:32

Son dakika haberi: DEM Parti'nin 'İmralı' heyeti, saat 15.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Heyetin, Bahçeli ziyareti öncesi Numan Kurtulmuş ile de görüşeceği bildirildi.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrası kritik bir adım daha geldi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyetinin, saat 13:30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile hemen sonrasında ise saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geleceği bildirildi.

GÖRÜŞMEDE AHMET TÜRK DE OLACAK

DEM Parti'den yapılan açıklama şu şekilde;

"28 Aralık’ta İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk’ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILACAK

Buldan, Önder ve Türk’ten oluşan heyet, Meclis’teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK’lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir. İmralı’daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır"