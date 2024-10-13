İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

13 Ekim 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:03

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi mücadeleleri kapsamında İzlanda karşısında deplasman maçına çıkacak. Vatandaşlar İzlanda Türkiye maçı nerede, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediliyor.