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İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik'te oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ekim 2024 15:33 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:03
İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik&#039;te oynanacak

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi mücadeleleri kapsamında İzlanda karşısında deplasman maçına çıkacak. Vatandaşlar İzlanda Türkiye maçı nerede, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediliyor.

UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup'ta oynadığı 3 maçın ardından 7 puan ile lider olan A Milli Takım​, İzlanda deplasmanına çıkacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından A Milli Takım'ın İzlanda maçının nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

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İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında ikinci kez karşı karşıya geleceği İzlanda karşısında deplasmana çıkacak.

Karşılaşma İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Luagardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.

Mücadeleyi ise hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.

İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik'te oynanacak - 2. Resim

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

Karşılaşmada Türkiye​ 3 puanı alarak rakipleri ile arasındaki puan farkını giderek açmayı hedefliyor.

Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle:

  1. Türkiye 7 Puan
  2. Galler 5 Puan
  3. İzlanda 3 Puan
  4. Karadağ 0 Puan

İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik'te oynanacak - 3. Resim

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?

İzlanda, Türkiye maçının TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

Karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz bir şekilde TV8 ekranlarından izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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