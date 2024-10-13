İzlanda-Türkiye maçı başkent Reykjavik'te oynanacak
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi mücadeleleri kapsamında İzlanda karşısında deplasman maçına çıkacak. Vatandaşlar İzlanda Türkiye maçı nerede, ne zaman, saat kaçta sorularının cevaplarını merak ediliyor.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta oynadığı 3 maçın ardından 7 puan ile lider olan A Milli Takım, İzlanda deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından A Milli Takım'ın İzlanda maçının nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE?
A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında ikinci kez karşı karşıya geleceği İzlanda karşısında deplasmana çıkacak.
Karşılaşma İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Luagardalsvöllur Stadı'nda oynanacak.
Mücadeleyi ise hakem Damian Sylwestrzak yönetecek.
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzlanda-Türkiye maçı 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
Karşılaşmada Türkiye 3 puanı alarak rakipleri ile arasındaki puan farkını giderek açmayı hedefliyor.
Uluslar B Ligi 4. Grup puan durumu ise şöyle:
- Türkiye 7 Puan
- Galler 5 Puan
- İzlanda 3 Puan
- Karadağ 0 Puan
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NASIL İZLENİR?
İzlanda, Türkiye maçının TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.
Karşılaşmayı vatandaşlar şifresiz bir şekilde TV8 ekranlarından izleyebilecek.