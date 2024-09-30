İzlanda-Türkiye maçının biletleri 1 Ekim Salı günü saat 13.00'de satışa çıkacak

30 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 15:21

UEFA Uluslar B Ligi mücadeleleri kapsamında 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye, İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlamasına günler kala taraftarlar tarafından İzlanda-Türkiye maçının biletleri satışa ne zaman çıkacak, çıktı mı sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

A Milli Futbol Takımı​, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında milli arada Karadağ​ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Karadağ ile içeride oynayacak olan Ay-Yıldızlılar, İzlanda karşısında ise deplasmana çıkacak.

Taraftarlar tarafından İzlanda-Türkiye maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇININ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı bugün başladı.

İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te bulunan Laugardalsvöllur Stadı'nda 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçının öncelikli biletleri bugün satışa çıkarıldı.

Öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş olan vatandaşlar yararlanabilecek.

İzlanda-Türkiye maçının genel bilet satışı ise 13.00'te başlayacak.

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇININ BİLETLERİ NE KADAR?

İzlanda-Türkiye maçının misafir tribünü bilet fiyatları 2 bin 250 TL olacak.

Biletler Passo platformu üzerinden satın alınacak ve Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.