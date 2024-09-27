Türkiye Karadağ maç biletlerinin önümüzdeki hafta satışa çıkması bekleniyor

27 Eylül 2024 14:03 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:36

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşmaları kapsamında 11 Ekim'de Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen vatandaşların Türkiye-Karadağ maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemine geldi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadeleleri kapsamında Türkiye​ ile Karadağ​ 11 Ekim 2024 tarihinde karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak olan karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala vatandaşlar tarafından biletlerin ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye-Karadağ karşılaşmasının biletlerinin önümüzdeki hafta satışa çıkması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)​ tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Türkiye-İzlanda maçının biletleri karşılaşmadan 6 gün önce satışa çıkmıştı.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI BELLİ OLDU MU?

TFF tarafından henüz bilet fiyatları hakkında da bir açıklama yapılmadı.

Biletlerin satışa çıkma duyurusuyla birlikte fiyatlarının da ne kadar olduğunun açıklanması bekleniyor.

Türkiye-Karadağ maçının biletlerinin nereden ve nasıl alınacağı da TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından belli olacak.

TÜRKİYE-KARADAĞ İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Karadağ toplam 2 Dünya Kupası Elemeleri Avrupa, 2 dostluk maçı olmak üzere toplam 4 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların ikisinde A Milli Takım kazanırken diğerlerinde ise sahadan beraber ayrıldı.

Dostluk Maçı 29.05.2016 Türkiye-Karadağ 1:0

Dostluk Maçı 27.03.2018 Karadağ-Türkiye 2:2

Dünya Kupası Elemeleri 01.09.2021 Türkiye-Karadağ 2:2

Dünya Kupası Elemeleri 16.11.2021 Karadağ-Türkiye 1:2